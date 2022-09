Verso le elezioni, Gelarda: “Prima cosa da fare? Sburocratizzazione della Regione” |VIDEO

Verso le elezioni del 25 settembre.

Sembrava lontano ma l’election day è praticamente dietro l’angolo. Sì24 in questi giorni sta ascoltando alcuni dei protagonisti di queste elezioni, per conoscere i punti principali dei programmi dei partiti che rappresentano, tra questi Igor Gelarda, ex consigliere ed esponente del partito di Cateno De Luca, che scende in campo candidato all’ARS come deputato regionale e alla Camera dei Deputati.

Oggi al Mercato ortofrutticolo di Palermo con De Luca: “Un mercato che è in condizioni difficili, che si trova in una posizione non più vantaggiosa, né per la città né per gli operatori, che va immediatamente spostato da un’altra parte della città. Se ne parla da decenni ma nulla si è fatto. Va spostato sia per riqualificarlo, in parte non è ancora dotato di fognature e i capannoni sono fatiscenti sia per evitare il traffico di via Monte Pellegrino che si crea a volte”, afferma Gelarda.

Alla domanda quale sarebbe la prima azione del nuovo Governo in caso di vittoria: “La sburocratizzazione della Regione, per far funzionate il sistema Sicilia”.

Guarda in basso la video intervista completa