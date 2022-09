Verso le elezioni, Schifani (FI): “Prima cosa? Riportare gli investitori in Sicilia per creare lavoro stabile per i giovani”| VIDEO

Verso le elezioni del 25 settembre.

Sembrava lontano ma l’election day è praticamente dietro l’angolo. Sì24 in questi giorni sta ascoltando alcuni dei protagonisti di queste elezioni, per conoscere i punti principali dei programmi dei partiti che rappresentano, tra questi Renato Schifani, Forza Italia, che scende in campo candidato come Presidente della Regione.

Quale il primo intervento, qualora dovesse farcela: “Fare in modo che le imprese del Nord, i gruppi finanziari e tutti quelli che erano interessati a investire in Sicilia possano venire per creare lavoro e occupazione stabile per i nostri giovani – afferma Schifani che aggiunge – Sino adesso questo non è stato possibile perché il sistema regionale ha bloccato le richieste e le autorizzazioni poste in essere da questi gruppi. Mi metterò da subito a lavoro per esaminare le vecchie e nuove richieste in modo veloce per dare in pochi mesi risposte”.

