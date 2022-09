Sabrina Figuccia (Lega): “Impianti sportivi? A lavoro per sfruttare le “aree bianche”. Turismo? Palermo torna nelle Fiere”

Da consigliere comunale dell’opposizione ad Assessore comunale allo sport, impianti sportivi, politiche giovanili e turismo. Sì24 intervista Sabrina Figuccia, esponente della Lega a Palermo, con la quale abbiamo parlato di sport cosiddetti “minori”, che potremmo definire emergenti, perché sempre più praticati dalle nuove generazioni in Sicilia e a Palermo, come il basket ad esempio: “Insieme agli altri colleghi stiamo lavorando al Piano regolatore e quindi alla possibilità di inserire all’interno dello stesso le cosiddette “aree bianche” e quindi comprese nella programmazione di quelli che potremmo chiamare “piccoli impianti sportivi”. Mi riferiscono ad aree che nascono spontaneamente all’interno di ogni quartiere. Questo racconta della grande fame che questa città ha di impianti sportivi, anche su questo sto lavorando, con l’ausilio delle scuole che devono tornare ad essere al centro del rapporto con lo sport, importantissima risorsa di inclusione sociale“.

Turismo?

“Purtroppo la delega al turismo mancava da un po’ e quindi c’è tanto da rifare – afferma l’assessore comunale –Tra i temi più importanti vi sono le Fiere, dove Palermo tornerà. Saremo presenti a Rimini che è quella che apre allo scenario delle Fiere a livello nazionale da cui purtroppo il capoluogo siciliano manca da un po’. Invece le Fiere rappresentano la più importante vetrina a cui Palermo non può e non deve mancare, attraverso il racconto di una città bellissima oggi trascurata e per la quale c’è molto da fare anche in un’ottica trasversale di servizi”.

“Non è possibile infatti – conclude Sabrina Figuccia – che chi viene a Palermo porti a casa il ricordo di una città invasa dai rifiuti, questa è una tendenza che si deve assolutamente invertire, un’azione che già questa Amministrazione sta mettendo in campo attraverso la pulizia e il decoro“.

