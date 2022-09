Motori, tutte le novità sul mondo Mercedes

Mercedes è una delle case automobilistiche più importanti del mercato dell’auto e propone continuamente modelli e aggiornamenti. Arriva nelle concessionarie la Mercedes GLC, che rappresenta la nuova generazione del SUV. Si tratta di uno Sport Utility caratterizzato dall’abbinamento tra eleganza e tecnologia, con uno stile nello stesso tempo deciso ed accattivante. I modelli e le versioni disponibili sono molteplici così come gli allestimenti ed i colori. Un preventivo personalizzato del nuovo Mercedes GLC SUV si può ottenere da Trivellato.

La Mercedes GLC SUV ha un nuovo design degli esterni, con profili attraenti, ed un disegno della parte frontale più ampio rispetto alla precedente versione. I cerchi sono in lega leggera con diametro da 19 a 20 pollici. Anche gli interni sono nuovi, più esclusivi e lussuosi, realizzati con materiali pregiati. Nuovo il tablet centrale presente sulla plancia, caratterizzato dal formato verticale e con schermo touch inclinato verso il conducente. Rivisitato anche il design dei sedili compresi i poggiatesta. La dotazione tecnologica è la stessa di altri modelli Mercedes, con il MBUX, sistema di intelligenza artificiale, che supporta sia Android Auto che Apple CarPlay e permette di comandare molte funzioni attraverso l’assistente vocale. Il cruscotto è dotato di un display digitale da 12,3 pollici, grazie al quale il guidatore ha la possibilità di avere sotto controllo tutti i parametri della vettura.

Nuovi anche gli elementi decorativi interni con effetti a trama metallica e rombi in grigio argento. La nuova Mercedes GLC SUV unisce le dimensioni da SUV al carattere elegante e nello stesso tempo sportivo, ed è dotata di diverse motorizzazioni, con ibrido plug-in. Alimentazioni ed allestimenti. Le dimensioni vedono un allungamento di 6 centimetri ed una diminuzione dell’altezza di 4 centimetri. Il cambio è automatico e i motori sono a 4 cilindri, con alternatore integrato, che garantisce una importante riduzione dei consumi.

L’attuale versione del GLC Coupè, dal design dinamico e sportivo, è acquistabile presso Trivellato ad un prezzo scontato ed in pronta consegna. Altri modelli in vendita presso la concessionaria sono la Mercedes GLA, il SUV compatto della casa di Stoccarda caratterizzato da design sportivo e compatto, e la Mercedes GLB, una familiare che può ospitare fino a 7 persone mantenendo intatte le migliori caratteristiche riguardo alla spaziosità ed al comfort. La gamma delle vetture GLA disponibili in pronta consegna comprende anche la “colour edition 2022” con la possibilità di scegliere tra tre estetiche diverse con i colori Rosso Patagonia, Blu Denim e Rosè Gold, tutte corredate di cerchi di 20 pollici di diametro, che riescono a soddisfare anche i clienti più esigenti.

Trivellato è una concessionaria ufficiale del marchio Mercedes Benz sia per quanto riguarda la vendita di tutti i modelli che per l’assistenza ed è anche un centro usato Mercedes Benz. Altri marchi in vendita presso la concessionaria sono AMG e Smart. Trivellato festeggia quest’anno il centenario dalla sua inaugurazione ed è l’unico AMG Performance Center della regione Veneto oltre che uno dei 12 che operano in Italia. L’assistenza è fornita utilizzando ricambi originali Mercedes Benz e tutte le operazioni sono eseguite da personale altamente specializzato e continuamente aggiornato con corsi dedicati e utilizzando attrezzature di ultima generazione