Radiatori: cosa sono e a che servono

Il dissipatore di calore è un componente del veicolo situato nel vano del movimentatore. Il movimentatore viene continuamente raffreddato da esso. La maggior parte dei particolari del trasporto viene riscaldata durante il funzionamento. Questo numero supera i 100 grammi in compartimenti separati. Il movimentatore è il componente principale che si guasta rapidamente a causa della temperatura elevata.

I particolari del motore in movimento devono essere refrigerati per impedirne il deterioramento. A questo scopo, gli esperti di ogni casa automobilistica creano e installano una formazione di raffreddamento. Uno scambiatore di calore metallico all’interno di un dissipatore di freddo viene riempito di antigelo. Ad esso sono collegati tubi di gomma installati sul collo del motore.

Il funzionamento del raffreddamento del motore è regolato dal seguente concetto. La girante della pompa dell’acqua ruota quando viene attivato il sistema ICE. L’antigelo inizia a circolare nel sistema come prodotto. Il termostato viene attivato e si apre un cerchio di flusso quando il fluido raggiunge una temperatura interna di 80-90 gradi. In questo modo, il motore può raggiungere più rapidamente la temperatura necessaria.

Motivi del malfunzionamento del radiatore

1. Perforazioni

Una perdita dal dissipatore di calore può essere causata da una roccia o da un altro pezzo di detrito stradale penetrato nel dissipatore. In questa situazione, la sostituzione del dissipatore è in genere la soluzione migliore e affidabile a lungo termine.

2. Corrosione

Le cause più comuni di corrosione dei dissipatori sono una concentrazione inadeguata di additivi nell’acqua di raffreddamento o la mancanza di additivi. Qualsiasi sezione del dissipatore può subire un guasto, ma di solito si verifica quando i serbatoi di plastica sono aggrappati al nucleo di alluminio. Nella maggior parte dei casi di ruggine, il dissipatore deve essere sostituito perché il difetto non può essere eliminato in modo sicuro.

3. Molte oscillazioni

Il dissipatore può subire forti oscillazioni se le staffe di montaggio, i gommini o le boccole sono usurati, danneggiati o rotti. Nel corso del tempo possono verificarsi perdite di fluido tra i serbatoi in plastica e il nucleo in alluminio a causa delle vibrazioni. Anche in questo caso, la sostituzione del dissipatore risolverà il problema.

Segni di radiatori difettosi

1. L’auto è surriscaldata.

Uno dei sintomi più evidenti di un dissipatore danneggiato o malfunzionante è il surriscaldamento continuo dell’auto, soprattutto quando si guida normalmente. Il dissipatore è il primo oggetto che aiuta il motore a rimanere freddo. Il surriscaldamento, tuttavia, non indica che il dissipatore sia rotto. Potrebbe trattarsi di una semplice sostituzione del liquido di raffreddamento o di un altro problema più lieve.

2. L’auto gocciola liquido di raffreddamento.

Se si nota una perdita di liquido refrigerante al di sotto dell’auto parcheggiata, la perdita è evidente. Un indizio evidente che qualcosa non va è una perdita di refrigerante. Qualsiasi perdita deve essere risolta fino all’osso, indipendentemente dal fatto che la fonte sia il dissipatore stesso, un tubo o un problema con il blocco di trascinamento. Determinare la fonte della perdita con un esperimento a pressione.

3. Un accumulo di fango nel radiatore

Il liquido di raffreddamento del dissipatore dovrebbe essere di una tonalità vivace di giallo, verde o rosso. Se il refrigerante sembra scolorito, arrugginito o color olio, è segno che nel dissipatore si sono accumulati dei contaminanti. Le prestazioni del dissipatore potrebbero risentire in modo significativo della presenza di contaminanti. Il liquido di raffreddamento del mover potrebbe scolorirsi per una molteplicità di motivi, pertanto è necessario far controllare subito il sistema da un tecnico.