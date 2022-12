É stato inaugurato, domenica 4 dicembre, il centro diurno per anziani e diversamente abili “Il tulipano”, la cui sede si trova in via Volontari del Sangue 18 a Palermo. La struttura accoglie soggetti affetti da diverse patologie come demenza e Alzheimer, dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14.

“La struttura “Il tulipano” è il primo centro diurno sul territorio palermitano per anziani, diversamente abili, per persone affette da demenze e Alzheimer che ha tutti i requisiti necessari” – spiega la dott.ssa Maria Ausiliatrice Scozzari, titolare della struttura che aggiunge – “Oltre che la totale devozione umana e professionale i nostri ospiti hanno a disposizione “un servizio navetta”, ambulatorio medico, una parrucchieria e un angolo bar. Il nostro staff è formato da personale altamente qualificato che ogni giorno si propone di promuovere la socializzazione, tramite attività rivolte agli utenti bisognosi anche di cure non farmacologiche“, afferma la dott.ssa Scozzari – Questi laboratori si definiscono terapie non farmacologiche poiché non hanno lo scopo di arrestare la malattia ma si prefiggono di rallentare il decadimento cognitivo e ottenere una positiva ripercussione sul benessere quotidiano del paziente“.

Nel video la dott.ssa Maria Ausiliatrice Scozzari, titolare della struttura

GUARDA IL VIDEO IN BASSO