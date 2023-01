Bagnetto del neonato, come evitare l’acqua negli occhi

Fare il bagnetto al neonato può rivelarsi un’esperienza alquanto divertente, ma non sempre è così. Alcuni genitori vivono questo momento con una certa preoccupazione, perché temono di commettere qualche errore e di creare disagio al piccolo. D’altronde, fare il bagnetto al neonato non è semplice come sembra: le attenzioni che bisogna avere sono diverse, soprattutto per evitare che gli entri acqua (o peggio ancora shampoo) negli occhi.

Vediamo allora insieme come lavare la testa al neonato senza rischiare questi inconvenienti e fare il bagnetto in tutta sicurezza.

# Inclinare leggermente la testa del neonato

Innanzitutto, è buona norma durante il bagnetto inclinare leggermente la testa del neonato in modo tale da evitare che il suo viso (e di conseguenza gli occhi) possano entrare in contatto diretto con il getto d’acqua. Questa deve anzi scorrere verso il basso in modo agevole, così da rendere il risciacquo più semplice e sicuro.

# Regolare il getto d’acqua

Per evitare che l’acqua entri accidentalmente negli occhi del piccolo è consigliabile anche regolare sempre il getto, tenendolo al minimo. In questo modo è molto più semplice avere il pieno controllo della quantità di acqua che fuoriesce.

# Schermare con la mano eventuali schizzi d’acqua

È sicuramente utile, durante il bagnetto, schermare con la mano eventuali schizzi d’acqua proteggendo di fatto il viso del piccolo anche dalle piccole gocce che potrebbero entrare nei suoi occhi.

# Sciacquare le mani prima di toccare il viso del bebè

Un errore che commettono molti genitori alle prime armi è quello di toccare il viso del neonato con le mani sporche di shampoo o di detergente. È sempre importante sciacquarle con cura, in modo tale da non rischiare di provocare bruciori o altri disagi al bambino.

# Utilizzare uno shampoo delicato apposito per neonati

Infine, per evitare che il piccolo viva il momento del bagnetto con ansia o angoscia è fondamentale utilizzare uno shampoo che sia adatto alle sue esigenze. Un ottimo prodotto in tal senso è lo shampoo delicato Babygella, arricchito con complesso prebiotico e formulato specificatamente per i neonati. Si tratta di un prodotto che si può utilizzare sin dai primissimi giorni di vita del piccolo e che è estremamente delicato, non provoca bruciore se accidentalmente finisce negli occhi del bimbo.

Con queste accortezze, fare il bagnetto al neonato e lavargli la testa senza correre rischi è molto più semplice di quello che sembra. È sufficiente adottare dei piccoli accorgimenti per svolgere ogni operazione in totale sicurezza ed evitare che questo momento diventi traumatico per il piccolo. Ricordiamoci infatti che far vivere al meglio la routine del bagnetto al neonato è fondamentale per fare sì che il bambino si approcci a tale esperienza con il sorriso e con la giusta serenità. In caso contrario, potrebbe diventare sempre più difficile fare il bagnetto al piccolo senza crisi di pianto. Abituarlo sin da subito a un’esperienza piacevole è dunque la cosa migliore da fare.