Baccarat, il gioco Casinò che piace all’alta società

Sotto le feste si torna a parlare di quei giochi che possiamo considerare storici e che sono entrati ormai a far parte della tradizione italiana. Tra questi, il Baccarat è da sempre uno dei più popolari nell’alta società ed è ancora oggi considerato un gioco da casinò elitario: basti pensare che in alcune sale è prevista un’area riservata e separata dalle altre per gli appassionati di Baccarat. Ciò non significa, naturalmente, che si tratti di un gioco per il quale è previsto un accesso limitato: tutti oggi possono divertirsi con il Baccarat, sia online che offline.

Vediamo però nel dettaglio perché questo gioco è diventato così famoso nell’ambiente dell’alta società e quali sono le sue regole.

Baccarat: il gioco da casinò reso popolare da James Bond

Il Baccarat è un gioco da casinò che deve la sua grande fama a James Bond: l’ormai noto agente 007 infatti viene spesso ripreso mentre è intento a giocarvi. Con ogni probabilità, se non fosse stato per la saga di James Bond il Baccarat sarebbe rimasto un gioco poco noto e decisamente meno popolare, riservato come da tradizione ad una ristretta cerchia elitaria. Grazie al film invece, il Baccarat è diventato sempre più famoso ed è anche per tale ragione che al giorno d’oggi sono diversi gli appassionati, che amano dilettarsi sia online che offline, presso i casinò fisici.

Baccarat: un gioco simile al Blackjack

Il Baccarat è un gioco piuttosto simile al Blackjack: sono infatti parecchie le caratteristiche che accomunano questi due giochi, prima tra tutti l’obiettivo che è quello di ottenere un certo numero di carte. Ai partecipanti vengono distribuite un massimo di 3 carte e vince chi si avvicina maggiormente al numero 9. La principale differenza è che il Baccarat prevede che la scommessa avvenga sul vincitore (che può essere il giocatore, il groupier oppure un pareggio). Va detto però che esistono numerose varianti di questo gioco, sia nella versione online che offline.

Le principali varianti del Baccarat

Vediamo brevemente quali sono le principali varianti del Baccarat e quali sono le loro caratteristiche.

# Baccarat americano

Il Baccarat americano prevede che uno dei giocatori interpreti il banchiere per tutta la durata del gioco ed è proprio questi che effettua l’offerta più elevata, che rappresenta il capitale di partenza. Con il Baccarat americano dunque le puntate sono in genere piuttosto alte.

# Baccarat europeo

Il Baccarat europeo è la variante particolarmente amata da James Bond e diffusa in modo particolare in Austria, dunque coloro che vanno al casinò di Innsbruck sicuramente avranno modo di sperimentare questa versione. Il Baccarat europeo prevede l’utilizzo di 6 mazzi di carte, che vengono distribuite dai giocatori perché il groupier può solamente mescolarle. Ogni partecipante ha la facoltà di decidere in autonomia se desidera una terza carta o se fermarsi.

# Punto Banco

Punto Banco è la versione cubana, che prevede fino a 14 giocatori al tavolo e si caratterizza per il fatto che è il mazziere a gestire tutto. In sostanza quindi, i giocatori non hanno la possibilità di scegliere in autonomia se ottenere o meno una terza carta.