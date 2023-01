Eleganza, come scegliere il pigiama perfetto per le tue esigenze

Un pigiama non è un semplice pigiama. Oggi non è più una questione di coricarsi a letto stando comodi, o meglio: lo è, ma con i dovuti “extra”. Perché, quando si sceglie questo particolare capo di abbigliamento, bisogna considerare che anche l’occhio vuole la sua parte. Ovviamente non bisogna sottovalutare aspetti fondamentali quali la qualità dei materiali, che devono sempre andare a braccetto con lo stile. Se ti interessa scegliere il pigiama perfetto per le tue esigenze, ti consigliamo di proseguire con la lettura.

Eleganza e stile anche in camera da letto

Partiamo da una base: eleganza e stile non devono mai essere messi da parte. Il primo consiglio, dunque, è uno dei più importanti: scegliere un pigiama che sia raffinato e di pregio. Per fortuna, attualmente il web è ben fornito. Su alcune piattaforme online specializzate, come Ferò per esempio, possiamo trovare una vasta selezione di pigiami da uomo eleganti, come i modelli in velluto, il misto cashmere o con bottoni di madreperla. In sintesi, la scelta può essere molto ampia.

Considerare la qualità e la comodità del tessuto

Con un’ampia varietà di tessuti disponibili, può essere difficile capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze. Se cerchi qualcosa di leggero e traspirante, la scelta migliore è il cotone, che allontana l’umidità e mantiene freschi durante la notte. Per il calore e l’isolamento termico, la flanella è un tessuto eccellente, che saprà come tenerti al riparo durante le freddi notti invernali. Lo stesso discorso vale per il cashmere e il velluto, citati poco sopra.

Estetica, stile, vestibilità e caratteristiche

Quando si sceglie un pigiama, è importante considerare qual è lo stile più adatto per te. Cerchi qualcosa di largo o aderente? Un pigiama lungo o corto? Ti piacciono le stampe classiche o i colori vivaci? Le opzioni sono così tante che all’inizio possono sembrare confusionarie, ma una volta definito il tipo di look che ti piace di più, sarà molto più facile trovare il pigiama perfetto per il look che preferisci e ovviamente anche per il tuo comfort notturno.

Meglio evitare di andare al risparmio

Non lesinare mai sulla qualità: i materiali economici non dureranno a lungo come i tessuti di pregio, realizzati con materiali resistenti come il cotone, il cashmere o la flanella. Se desideri un pigiama che resista alla prova del tempo, e che sia ancora integro e morbido dopo diversi lavaggi, dovresti evitare il low cost. Ma ciò non significa che dovrai spendere troppi soldi: negozi online come Ferò si contraddistinguono per il loro lusso accessibile, dunque per i prezzi competitivi che vanno a braccetto con la qualità dei tessuti.

Determinare la taglia

I pigiami sono disponibili in tutte le taglie possibili e immaginabili, quindi assicurati di leggere attentamente le misure, prima di comprare il tuo prossimo pigiama. Le tabelle delle taglie fornite dai venditori dovrebbero dare una buona indicazione in merito alla taglia più adatta per te. In alternativa, spesso è possibile contattare il servizio clienti per avere maggiori delucidazioni in proposito.