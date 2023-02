Connessione Internet senza appoggio a linea fissa, oggi è possibile

Da moltissime persone, avere una linea telefonica fissa è considerato ormai superfluo dal momento che, grazie alle possibilità offerte dai cellulari e anche dai pc, non è più necessario avere in casa un telefono tradizionale; tuttavia, fino a qualche anno fa, chi avesse voluto disporre di una connessione Internet doveva necessariamente appoggiarsi a una linea fissa, a prescindere che utilizzasse o no il tradizionale telefono.

Oggi, però, le cose sono decisamente cambiate e sono sempre di più coloro che scelgono abbonamenti a Internet senza linea fissa; per di più, grazie alla tecnologia FTTH (Fiber to the Home, una connessione a banda ultra larga), oggi si è in grado di raggiungere performance eccezionali; si tratta infatti di una tecnologia che si caratterizza per il fatto che il collegamento è interamente realizzato in cavi di fibra ottica, a partire dalla centrale di trasmissione fino ad arrivare all’interno dell’abitazione.

Inoltre come vedremo nel dettaglio più avanti, attualmente è possibile usufruire di linee Internet molto veloci anche in quelle zone in cui, purtroppo, per i più svariati motivi, non esiste la possibilità tecnica (o la volontà, per ragioni economiche) di ottenere connessioni Internet di tipo tradizionale.

Internet non è un lusso: è una necessità

Da anni Internet è diventato necessario; non è più un servizio da utilizzare come passatempo; tutti o quasi, ormai, siamo perennemente connessi alla rete, per informarci, per studiare, per lavorare da casa, per effettuare acquisti, per comunicare con persone lontane, per usufruire di servizi streaming. Grazie a Internet possiamo effettuare conferenze di lavoro senza doverci spostare da casa, possiamo effettuare transazioni bancarie senza doverci recare in banca, pagare le tasse, i bollettini postali e via discorrendo.

Proviamo poi a pensare a quanto ha rappresentato Internet nei due durissimi anni segnati dalla pandemia: smart working, didattica a distanza, comunicazioni con amici e parenti che non era più possibile vedere a causa delle necessarie restrizioni per evitare la diffusione del Covid-19.

Insomma, l’accesso a Internet è un vero e proprio diritto delle persone, una situazione giuridica che viene discussa seriamente da tempo a livello mondiale; del resto, non è un caso che ormai da diversi anni la Commissione Europea abbia presentato un’agenda digitale che si pone come scopo quello di sfruttare al massimo tutte le possibilità offerte dalle tecnologie della comunicazione.

Ma Internet è davvero accessibile a tutti?

Secondo stime effettuate dal Ministero dell’Innovazione e dall’AGCOM (l’autorità garante delle telecomunicazioni), sono decine di migliaia le famiglie che non possono usufruire di una connessione Internet perché nelle zone in cui abitano non arriva la linea. Esiste una soluzione?

Internet per tutti: la soluzione c’è

Oggi esiste la soluzione ai problemi di connettività anche in piccoli comuni o in zone in cui Internet fino a poco tempo fa era inaccessibile; peraltro sono ottenibili prestazioni di notevole livello in quanto a stabilità e velocità: tutto ciò è reso possibile dalla tecnologia FWA dove il principale operatore in Italia è EOLO, società di telecomunicazioni e Internet service provider; si tratta di un sistema in cui viene creato un ponte radio grazie al quale è possibile inviare un segnale di banda ultra larga da un trasmettitore all’altro.

Il funzionamento della tecnologia FWA, spiegato brevemente, è il seguente: un cavo in fibra ottica parte dalla centrale di trasmissione e raggiunge una stazione radio; questa, a sua volta, invia un segnale che raggiunge un’antenna ricevente appositamente installata presso l’abitazione del cliente; l’antenna è, infine, collegata tramite cavo al router posizionato dentro casa del cliente per connettere tramite Wi-Fi tutti i dispositivi.