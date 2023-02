Palermo, soppressa la linea Amat 209: disagi per i residenti delle borgate Santa Maria di Gesù e Chiavelli

Palermo – Cambi dei sensi unici di marcia e soppressione del bus Amat 209 con relativo cambio percorso, sono queste le novità a cui devono far fronte i residenti delle borgate Chiavelli e Santa Maria di Gesù a partire dal 6 febbraio, spiegano i consiglieri della Terza Circoscrizione, Francesco la Mantia e Francesco Paolo Siragusa, “Un’ordinanza mai arrivata in Circoscrizione e solo adesso siamo venuti a conoscenza della problematica – aggiunge il presidente della terza circoscrizione, Gioacchino Vitale, è inaccettabile quanto si sta verificando“.

“I motivi sono semplici: sottopassi inutilizzabili quindi mancanza di collegamento al nodo Oreto per studenti e lavoratori” – afferma la signora Carolina Lo Giudice, collaboratrice scolastica alla scuola Emilio Salgari, che racconta di essere costretta a scendere tutte le mattine alle 5:30 per arrivare a scuola alle 7:00, diabetica e non può utilizzare la macchina, “Non potete lasciare interi quartieri abbandonati, la linea 209 è di vitale importanza”.

“Insieme al consiglio lavoriamo giorno e notte contattando tutti gli organi competenti, Regione, Comune e Amat, per convocare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico dove chiederemo con immediatezza il ripristino della linea 209, un’alternativa a questi sensi unici che mettono d’accordo cittadino ed istituzioni, e il ripristino urgente dei sottopassi“, conclude Gioacchino Vitale, presidente della terza circoscrizione.