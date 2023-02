Gli acquisti al tempo di Internet

Gli acquisti su internet sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni e questo perché è innegabile che, dopo il periodo di pandemia, gli utenti abbiano preso una confidenza maggiore con il mezzo internet e abbiano riposto più fiducia negli acquisti fatti tramite desktop o mobile.

L’aumento degli acquisti online è dovuto anche a un incremento dell’offerta e degli e-commerce presenti sul mercato. Le opportunità offerte dal web sono state comprese e abbracciate da tante imprenditrici e imprenditori che hanno aperto le loro attività online.

Qual è il target di utenti che acquistano online?

Senza dubbio la Generazione Z ha un rapporto nativo con i dispositivi mobili e in generale col mondo digitale, di conseguenza ha una maggiore fiducia e consapevolezza quando effettua acquisti su internet. Molti ecommerce basano la loro strategia su questa tipologia di target, proponendo offerte a tempo, raccolta punti, quindi integrando la tecnica di gamification nel loro marketing, che funziona perfettamente con questo target.

Questo non vuol dire che gli utenti dai 30 ai 65 anni non acquistino su internet, anzi! La percentuale si è alzata tantissimo soprattutto con la maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi digitali come tablet e smartphone. La tipologia di acquisti effettuati da questo target riguarda soprattutto: tecnologia, abbigliamento, cura della persona e trattamenti naturali per il benessere della persona come Bromatech protocollo ad esempio.

Perché si acquista su internet?

Gli acquisti effettuati online hanno tantissimi vantaggi che sarebbero stati immaginabili fino solo a qualche decennio fa.

1. Scelta: comprare su internet ha il vantaggio di poter visionare un intero catalogo di un e-commerce direttamente da casa, dal proprio divano; analizzare le caratteristiche di ogni prodotto, guardare le foto da diverse angolazioni, poter immediatamente conoscere la disponibilità delle misure o taglie necessarie. In definitiva è possibile avere tanto tempo a disposizione per poter scegliere comodamente il prodotto che si desidera e che meglio si confà alle proprie esigenze.

2. Resi e rimborsi: un e-commerce, per legge, deve avere una chiara sezione di termini e condizioni in cui vengono indicate esplicitamente le modalità di reso e rimborso se un articolo non corrisponde alle aspettative del cliente. Questo aumenta la sicurezza e invoglia a “rischiare” l’acquisto di un prodotto senza il cruccio di doverlo tenere qualora non fosse di gradimento. Per legge si può effettuare un reso entro 14 giorni dall’acquisto, senza neanche essere tenuti a specificarne il motivo.

3. Bonus alla registrazione: prima di registrarsi a un sito è bene controllare se esistono dei bonus che vengono concessi in fase di iscrizione e che sono molto utili per poter testare un sito e i prodotti o servizi che esso elargisce. Ad esempio, esistono i siti dei casinò online che permettono di poter giocare usufruendo di bonus senza deposito immediato elargito in fase di registrazione. Un vantaggio da non sottovalutare per chi ha interesse a provare un gioco nuovo o una slot machine online, ma non vuole rischiare i propri soldi.

Il mondo degli acquisti ai tempi di internet è completamente cambiato rispetto a qualche anno fa, si può dire che è stato totalmente rivoluzionato. Grazie a diverse tecniche di marketing e di visual avanzati, l’esperienza degli utenti sugli e-commerce è sempre più moderna e completa. Anche l’assistenza ricevuta è in real-time e corrisponde al tradizionale consiglio del commerciante, solo attraverso una chat sul sito.