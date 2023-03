Investire i risparmi, come fare nel 2023

In un periodo storico dominato dell’inflazione a due cifre, spesso ci si interroga in che modo salvaguardare i risparmi di una vita depositati sul conto corrente. Se da un lato il conto corrente rappresenta un posto sicuro in cui depositare il denaro, dall’altro bisogna ammettere che i soldi depositati sul conto non danno nessun rendimento, anzi, con il passare del tempo perdono il loro potere d’acquisto. Alla luce di questa considerazione sarebbe meglio investire i risparmi in qualcosa di redditizio tenendo comunque presente che per qualsiasi tipo di investimento esiste sempre una percentuale di rischio.

Investimento in oro

Per la caratteristica di essere un bene di rifugio, l’oro è considerato un investimento sicuro. Come avviene per le azioni, anche l’oro può subire delle oscillazioni di prezzo ma nel lungo termine è in grado di mantenere il suo valore. In periodi di crisi il prezzo dell’oro generalmente tende a salire e questo mette al riparo chi investe dai rischi di inflazione.

Titoli di Stato

I titoli di Stato rientrano tra gli investimenti sicuri, qualcosa di molto più concreto di sogni cabalistici di eventuale rendita garantita ventennale. I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono dei titoli azionari a breve termine emessi dallo Stato con scadenza che va da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi. Il rendimento si ottiene facendo la differenza tra il prezzo di vendita (valore nominale) e il prezzo di emissioni (prezzo di acquisto). I BOT si acquistano in banca, alla Posta oppure presso un operatore finanziario autorizzato. Per gestirli bisogna essere titolari di un conto depositi e titoli. Al contrario dei BOT che sono titoli a breve termine, i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono titoli a medio-lungo termine emessi dallo Statola cui cedola di rendimento viene emessa a cadenza semestrale. Prevedere la sicurezza dei BTP è difficile perché tutto dipende dalla spesa pubblica e dalle politiche di bilancio.

Il mercato immobiliare

Se sul conto corrente giace una buona somma, investire nel mercato immobiliare è una buona idea soprattutto se si trova la giusta occasione. Quando si decide di investire in un immobile bisogna considerare che il bene necessita di manutenzione e di altri costi, cosa che non avviene per altri investimenti come titoli di Stato ed oro. Se si decide di investire in case sarà meglio informarsi preventivamente sui prezzi di affitto dell’immobile in una determinata zona. Negli ultimi anni sempre più investitori acquistano casa nelle località turistiche più frequentate della Penisola con lo scopo di affittarle nel breve termine.

Il mercato azionario

Il mercato delle azioni non è considerato molto sicuro per cui necessita di scelte attente. La scelta migliore è quella di non investire tutto in una sola azienda ma di investire in più aziende in modo tale da diversificare ed abbassare il rischio. Le azioni meno rischiose sono le cosiddette value, azioni di società stabili ( settore petrolifero e delle infrastrutture) che offrono nel tempo un alto rendimento.