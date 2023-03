Palermo, ancora disagi mobilità e traffico per i residenti delle borgate Santa Maria Gesù e Chiavelli

Palermo – È di qualche settimana fa la notizia dell’ordinanza, n. 1611 del 19.12.2022, che prevede cambi dei sensi unici di marcia e soppressione del bus Amat 209 con relativo cambio percorso, nelle borgate Chiavelli e Santa Maria di Gesù. Un disagio che è viene segnalato dai residenti al consiglio della terza circoscrizione che sta cercando di avviare un dialogo con il Comune al fine di trovare una soluzione differente.

A farsi da portavoce, dunque, delle istanze dei cittadini alle istituzioni è il Consiglio della terza circoscrizione, guidato da Gioacchino Vitale che in una nota ha chiesto “il mantenimento del doppio senso di circolazione in via Belmonte Chiavelli nel tratto compreso tra via Bagnera e via Falsomiele, in via Santa Maria di Gesù, ed istituzione del divieto di sosta ambo i lati dal civico n. 266 al 270/E. Il tutto al fine di contemperare le esigenze del Comune e quella dell’intera cittadinanza”, si legge nel documento.

“Unitamente al Consiglio della terza circoscrizione chiedo che vengano ascoltate le istanze dei residenti e dei titolari delle attività commerciali ricadenti nelle borgate storiche S.M. Di Gesù e Chiavelli – afferma il presidente della terza circoscrizione, Gioacchino Vitale – che stanno subendo le disposizioni di questa ordinanza che non tiene conto delle loro necessità. Auspico che ci sia la volontà di trovare insieme una soluzione che possa soddisfare le esigenze sia dei residenti che del Comune”.