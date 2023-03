Slot, tutto quello che c’è da sapere su Esqueleto Explosivo 2

Esqueleto Explosivo 2 è il sequel dell’omonima slot rilasciata da Thunderkick nel 2014. L’originale non ha perso la sua attrattiva fino ad oggi, ma Esqueleto Explosivo 2 è migliore sotto tutti gli aspetti.

I noti teschi canterini stanno facendo festa e il cielo sullo sfondo è illuminato da fuochi d’artificio. La grafica è più moderna e attraente rispetto all’originale e gli effetti sonori sono stati scelti per adattarsi al tema. I moltiplicatori, i giri gratuiti e la funzione a cascata in particolare sono tra gli altri elementi che hanno reso questa slot machine così attraente. È possibile aspettarsi una vincita massima di 5.000 volte la puntata.

Come giocare

Se avete deciso di fare qualche giro con gli scheletri danzanti, non dovete fare altro che registrarvi in qualsiasi casinò che offra il gioco.

Ecco una guida passo passo su come iniziare a giocare:

Visitate la homepage del casinò.

Fare clic sul pulsante “Registrazione”. Compilare tutti i campi obbligatori. Una volta verificato il vostro conto, potrete giocare su qualsiasi dispositivo a vostra scelta, PC, cellulare o tablet. Ora è possibile depositare denaro sul proprio conto e iniziare a giocare.

Qual è il significato del tema di Esqueleto Explosivo 2?

Tutto ciò che accade all’interno della slot è legato al Giorno dei Morti. Si tratta di una festa popolare in Messico. In queste ore si celebrano sia la vita che la morte. Tutta la famiglia e i parenti si riuniscono in questo giorno per festeggiare, mangiare e suonare insieme. Nel Giorno dei Morti, alla mezzanotte del 31 ottobre, si aprono le porte del cielo. Da questo momento in poi, gli spiriti dei morti si uniscono alle persone sulla terra e celebrano insieme una festa. Anche se ad alcuni può sembrare un po’ strano, questa festa è una grande e affettuosa tradizione.

Simboli

Il gioco non presenta un’enorme selezione di simboli, anzi. Quasi tutti i simboli presenti nel gioco sono teschi. Hanno colori diversi e sono decorati con accessori che permettono di distinguerli. Hanno anche un aspetto decisamente buffo. Ci sono teschi dipinti in più colori e alcuni hanno anche capelli e denti.

Per vincere è necessario posizionare almeno tre o cinque simboli identici sulle linee. I teschi verdi e rosa hanno un valore medio, mentre il teschio femminile decorato è il simbolo vincente più alto. Le combinazioni avvengono da sinistra a destra.

Caratteristiche

Esqueleto Explosivo 2 presenta un round bonus esplosivo, in cui incontrerete un teschio con gli occhiali da sole.

Sostituisce tutti i simboli, tranne il teschio e le ossa incrociate femminili. Per vincere, è necessario abbinare almeno tre simboli. Non importa se questo avviene da sinistra, da destra o dal centro.

Inoltre, c’è un moltiplicatore. Ogni cascata lo migliora di un livello. Sono necessarie sei cascate consecutive per vincere con il moltiplicatore più alto.

Ogni volta che si atterra un wild, il moltiplicatore salta a un livello superiore e il teschio con gli occhiali da sole può distruggere fino a otto simboli intorno a sé, garantendo così una vincita.

L’obiettivo principale della slot è la funzione giri gratuiti. Per ottenerla, sono necessari almeno tre teschi con occhi luminosi, che fungono da scatter.

A seconda del numero ottenuto, riceverete 10, 12 o 14 giri gratuiti. È inoltre possibile riattivare questa funzione se si ottengono altri due o cinque scatter in un solo giro.

Anche in questo caso, il numero di giri gratuiti dipende dal numero di scatter. Se si ottengono più di cinque simboli scatter, si ottengono due giri aggiuntivi.

I jolly entrano in gioco anche con i giri gratuiti. Qualsiasi moltiplicatore, a partire dal più basso, può essere attivato con tre wild, e in più viene aggiunto un ulteriore giro gratuito.

Il moltiplicatore più alto di questa funzione è 64, e non può essere attivato finché non viene azzerato 32x. Per vincere è necessario posizionare almeno tre o cinque simboli identici sulle linee.

RTP

Esqueleto Explosivo 2 ha un RTP decente del 96%. Grazie alla bassa volatilità, sarete viziati da profitti abbastanza regolari, anche se di solito sono piuttosto piccoli.