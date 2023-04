Cinema in streaming: i migliori film ora si guardano via web

Lo streaming ha radicalmente cambiato il modo di fruire dei contenuti audiovisivi e non solo, offrendo l’opportunità di accedere a musica, film e tanto altro semplicemente disponendo di una connessione a internet e di un dispositivo connesso alla rete. In questi anni l’offerta nel settore è cresciuta anno dopo anno, con la nascita di diverse piattaforme specializzate che, sia a pagamento che gratis, permettono di guardare le migliori proposte cinematografiche e televisive online: ecco quelle più interessanti.

Lo Streaming a servizio di cinema e tv

Le tecnologie di streaming si basano su un flusso continuo di dati che, inviati da un server centrale, vengono riprodotti sui dispositivi connessi a esso, che si tratti di PC, smartphone o smart TV. Questa innovazione ha permesso di rivoluzionare i sistemi di trasmissione dei contenuti, permettendo agli utenti di guardare film oppure ascoltare musica on demand (ossia su richiesta) e senza necessità di un supporto fisico come DVD o CD. Molto è cambiato per esempio anche nel settore dei videogame, dove dalle classiche modalità di gioco su console e PC si è passati a piattaforme dedicate in cui l’accesso ai passatempi è sempre consentito ed è possibile sfidare altri utenti reali collegati allo stesso servizio, come accade nei casino digitali che riproducono gli svaghi tipici delle sale anche in versione con jackpot, ma in generale è tutto il comparto basato su contenuti audio e video ad averne beneficiato.

Il successo delle piattaforme di streaming è oggi sotto gli occhi di tutti e non è un caso che i maggiori operatori del settore, come Netflix per quanto riguarda film e serie TV o Spotify in ambito musicale, contino oggi centinaia di milioni di account attivi in tutto il mondo, a dimostrazione di quanto a tutti piaccia l’idea di poter trovare ciò che si desidera in qualsiasi momento. Oltre a questi grandi player, ve ne sono però molti altri magari meno famosi ma non per questo da sottovalutare in quanto a qualità dell’offerta. Eccone alcuni da provare.

Il magico mondo Disney su una piattaforma ad hoc

Chi ama il mondo Disney, Pixar, Marvel e gli altri brand associati alla famosa casa di produzione statunitense non può perdere l’occasione di provare Disney+, la piattaforma che propone tutti i contenuti di questo grande “universo” audiovisivo dietro la sottoscrizione di un abbonamento. Dalla data del suo lancio – il 12 novembre 2019 negli USA e 24 marzo 2020 in Italia – Disney+ ha rapidamente scalato le classifiche di gradimento degli utenti tanto da piazzarsi quasi subito dietro il colosso Netflix in molti Paesi, arrivando a totalizzare quasi 138 milioni di abbonati complessivi registrati ad aprile 2022 e con un trend di crescita costante.

Dai film d’animazione più famosi, sia classici che ultime uscite, fino a serie live-action, documentari e grandi saghe come quella di Star Wars, Disney+ è oggi una delle piattaforme imperdibili, capace di soddisfare gusti e fasce demografiche molto eterogenee. Purtroppo non esiste un periodo di prova gratuito, ma per quanto riguarda la qualità dei contenuti è possibile mettere la mano sul fuoco.

NOW, la piattaforma Sky per chi non vuole abbonarsi alla pay TV

NOW è un’altra piattaforma di indubbio interesse per chi cerca buoni contenuti in streaming da riprodurre sia sulla TV di casa che su PC e dispositivi mobili. Il servizio fa parte del gruppo Sky ed è stato ideato per permettere anche a chi non vuole abbonarsi alla pay TV di accedere a un ricco catalogo di film, serie TV, spettacoli e anche eventi sportivi, il tutto sottoscrivendo un account senza vincoli contrattuali (salvo alcuni casi particolari legati a offerte e promozioni).

Cinema internazionale, show televisivi, serie TV: questo e molto altro è disponibile su NOW, un servizio di ottima qualità che mette d’accordo tutta la famiglia.

Film e serie in esclusiva Paramount+

Il successo delle piattaforme di streaming ha attirato l’attenzione di molte realtà storiche in ambito cinematografico e televisivo, come la famosa casa di produzione Paramount, che ha deciso di investire sulla creazione di un proprio servizio web. Nasce così Paramount+, la piattaforma dell’omonima società statunitense fondata il 4 marzo 2021 con la fusione di CBS Corporation e Viacom.

Prime visioni, film di grande successo, serie TV, film d’animazione e tante produzioni originali, Paramount+ sfida i colossi dello streaming con un catalogo di tutto rispetto e un’offerta commerciale altrettanto interessante, con possibilità di prova gratuita, un abbonamento a un prezzo conveniente e massima flessibilità in caso di disdetta.

MUBI, la piattaforma per gli amanti dei film d’autore

Una menzione a parte merita infine MUBI, la piattaforma specializzata nello streaming di film d’autore che si pone a metà tra un classico servizio di questo tipo e un social network. Su MUBI, infatti, gli appassionati possono non soltanto accedere al miglior cinema d’essai e a tanti contenuti esclusivi, ma anche confrontarsi con altri utenti e scambiarsi valutazioni e recensioni sui prodotti guardati: un’ottima idea per chi cerca qualcosa di differente dalle offerte più mainstream e non vuole perdere il contatto diretto con altri amanti del cinema.