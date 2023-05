E se l’Inter vincesse davvero la Champions? Ecco cosa accadrebbe

Alla fine, i nerazzurri sono usciti vittoriosi (e con pieno merito) dal doppio confronto dell’euroderby. Gli uomini di Inzaghi hanno doppiamente sconfitto il Milan in semifinale di Champions League, guadagnandosi così l’accesso alla finale della Coppa dalle grandi orecchie 13 anni dopo l’ultima volta. Milano quest’anno veste i colori del nero e dell’azzurro, e chissà… alla fine, questa finale, potrebbe davvero vincerla. Cosa accadrebbe in quel caso? La situazione è diversa da quanto si potrebbe immaginare.

L’Inter si guadagna la finale superando il Milan

Sono state due gare senza appello: in semifinale, l’Inter ha vinto ogni possibile confronto con i cugini milanisti, facendo capire che quest’anno Milano è nerazzurra, come fra l’altro avevano ampiamente previsto le quote dei portali più importanti di scommesse calcio. L’andata si era chiusa con un promettente 2-0, e il ritorno è stato giocato dai giocatori interisti con la piena consapevolezza di essere nettamente superiori, e con una tranquillità senza paragoni, con un 1-0 che ha sancito la parola fine sulla contesa. Dopo 13 anni, dunque, sarà di nuovo finale.

E se l’Inter vincesse la finale di Champions League?

Il potenziale successo dell’Inter nella massima competizione europea per club avrebbe un impatto significativo sui conti dei nerazzurri, ma anche sul suo blasone a livello mondiale. In primo luogo, il prestigio, con il club milanese che tornerebbe a far risplendere il proprio nome sulla scena internazionale, ripristinando parte della gloria dei tempi passati. La vittoria rafforzerebbe il brand dei nerazzurri, fornendo anche un bel po’ di respiro a livello finanziario, e consentendo di aggiustare i conti del club, che attualmente registrano un passivo piuttosto pesante.

Un’eventuale vittoria dell’Inter non avrebbe delle ripercussioni sulla Serie A, dato che non si libererebbe un posto in campionato per la qualificazione alla Champions League del 2023/2024. In sintesi, la vittoria dei nerazzurri non consentirebbe al Milan, qualora dovesse arrivare 5, di agganciare l’ultimo treno per giocare nuovamente l’anno prossimo la competizione più importante a livello mondiale.

Infine, se l’Inter dovesse vincere la Champions, avrebbe il diritto di competere nella Supercoppa Europea, sfidando i campioni della Europa League. Si tratterebbe di un altro palcoscenico importante, per sottolineare il ritorno dei nerazzurri al top a livello internazionale.

Chi va in Champions? L’incognita Juventus

C’è un’altra incognita che potrebbe cambiare le cose, aggiungendo del pepe a questo finale di stagione così rovente. Quell’incognita è la Juventus, che sta attraversando una stagione a dir poco tribolata. Attualmente seconda in classifica, la Juve rischia comunque di non giocare la Champions del prossimo anno. Fra pochi giorni i massimi vertici del calcio italiano decideranno la sanzione da comminare ai bianconeri, per le vicende che tutti noi conosciamo. In quel caso sì, si libererebbe un posto.

E se nonostante i punti di penalizzazione dovesse comunque arrivare entro le prime quattro, a quel punto potrebbe attivarsi la UEFA in prima persona, escludendo la Juve dall’Europa per la violazione del fair play finanziario. In sintesi, ci sono ancora tantissimi punti interrogativi che non riguardano soltanto il calcio giocato sul rettangolo verde dei campi della Serie A.