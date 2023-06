Scala per interni su misura a Milano? Come trovare quella giusta per la tua casa

Nella scelta della progettazione della scala da interni più adatta per la propria casa o della sostituzione di una precedente scala con un modello nuovo, magari più sicuro, è fondamentale rivolgersi a dei professionisti specializzati nella progettazione e produzione di scale su misura.

Novalinea arredo a Milano è un’azienda che da oltre 40 anni si occupa della produzione e installazione di scale da interno e pavimenti in legno, in grado di progettare e realizzare la scala su misura o il parquet più adatti alle proprie esigenze, illustrando le soluzioni migliori con un preventivo gratuito.

Un altro valido motivo per affidarsi a una ditta qualificata e competente sta nella garanzia che questa offre della stabilità, della sicurezza e del rispetto delle normative in vigore.

Perché scegliere una scala su misura

Tra i vantaggi di avere una scala personalizzata c’è il fatto di poterla concepire e progettare coerentemente con lo spazio in cui verrà installata, dalle dimensioni all’arredamento, dotando così la casa di un’armonia stilistica, risultato che con un design standard sarebbe difficilmente ottenibile.

Un altro aspetto è legato alle esigenze degli inquilini: se la casa ad esempio è abitata da bambini piccoli o persone anziane può essere consigliabile ridurre le alzate e allargare le pedate della scala, magari optando per una tipologia antiscivolo, in modo che il rischio di cadute sia ridotto.

Nel caso poi di persone con disabilità o difficoltà negli spostamenti si può includere l’installazione di corrimano o di altri elementi che siano d’aiuto per salire e scendere senza difficoltà.

Progettare una scala interna su misura può essere funzionale anche per ottenere spazio; dotando infatti le scale di appositi cassetti integrati sarà possibile limitare l’ingombro di oggetti come scarpe, libri o vestiti.

I materiali indicati per le scale interne

Per quanto riguarda il tipo di materiale da utilizzare per la propria scala su misura le opzioni più comuni includono il legno, il metallo e il vetro. Vediamo perché preferire un materiale piuttosto di un altro.

Il legno è molto spesso una scelta apprezzata: si tratta di un materiale elegante e duraturo, che richiede una minima manutenzione e in grado di donare una bella atmosfera calda e naturale.

Un altro vantaggio del legno sta nella possibilità di tingerlo o verniciarlo in modo che sia in tono con l’arredamento, mentre nel caso di graffi o di opacità dovuti al tempo è facile rifinirlo.

Optare per delle scale in metallo presenta il vantaggio che queste sono generalmente più sottili di quelle in legno, per un ingombro minore, il metallo può essere preferito poi per il suo design moderno e minimalista, con la garanzia sempre di una grande stabilità e di una lunga durata.

Il vetro dona un colpo d’occhio originale e ricercato; perfetto per intonarsi ad uno stile di arredamento contemporaneo è anche molto facile da pulire, con una grande varietà di scelta in termini di colori e finiture.

Tutti questi materiali possono essere accostati in diverse combinazioni per le scale e le relative balaustre, andando a comporre lo stile che si va ricercando.