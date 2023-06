Palermo: “Crescere bene insieme e costruire una rete a protezione dall’abuso sui minori”, il convegno all’ARNAS Civico

PALERMO – “Crescere bene insieme e costruire una rete a protezione dall’abuso sui minori” è il titolo del convegno che si terrà, martedì 13 giugno, presso l’Aula Multimediale ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli a Palermo. La scelta della sede non è stata casuale, infatti, esiste già un’intesa tra l’ARNAS Civico di Palermo e la Procura per fare rete contro gli abusi e lo stesso ospedale si è reso autore del primo PDTA sul tema in Italia.

Nel corso dell’evento, organizzato dalla Confederazione FederSanità ANCI Sicilia e la SINEOS Healthcare Solutions, si confronteranno 24 esperti sul tema dell’abuso sui minori, a partire dal dato che in Italia 1 minore ospedalizzato su 3 convive con una malnutrizione acuta e per il 17% di loro si registra cronicità della condizione. Sono oltre 75 mila i minori in carico presso i Servizi Sociali per maltrattamenti e oltre il 90% dei casi si registra in famiglia. Le due condizioni spesso sono correlate.

Due sessioni e una tavola rotonda per dialogare e confrontarsi sul tema, vedranno come protagonisti: le Strutture Sanitarie, i Pronto Soccorso Pediatrici, la Magistratura, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni Politiche e Sociali.

L’evento, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini Group che da circa 8 anni si impegna nella formazione dei “pediatri-sentinella” su tutto il territorio italiano, ha ottenuto il patrocinio della Regione Siciliana – Ufficio di Presidenza e Assessorati alla Salute e alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, della Città di Palermo, dell’OMCeO Palermo (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoriatri), dell’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, della SIP – Società Italiana di Pediatria, della fimp – Federazione Italiana Medici Pediatri e della SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Ai seguenti link, i contributi video da parte di alcuni esperti che prenderanno parte all’evento: