Giugno 2023: esce il nuovo Gratta e Vinci New Bonus Tutto per Tutto

Se il mese di maggio è stato piuttosto vivace per quanto riguarda le nuove proposte Gratta e Vinci, anche il mese di giugno non deluderà sicuramente le aspettative degli appassionati delle lotterie a estrazione istantanea. Il 14 giugno è stato lanciato, sia nelle ricevitorie che online, il Gratta e Vinci New Bonus Tutto per Tutto; vediamo quindi di scoprire qualcosa su questa nuova proposta.

New Bonus Tutto per Tutto: come funziona? E a quanto ammontano i premi?

New Bonus Tutto per Tutto, come facilmente si può intuire dalla denominazione, è la versione rinnovata del Gratta e Vinci Bonus Tutto per Tutto, primo gioco da 10€ della famiglia “Tutto per Tutto”. Anche il costo della nuova proposta è 10€.

Il meccanismo del gioco è piuttosto semplice; il giocatore può trovare:

3 caselle Bonus: una riporta la dicitura Bonus X2, una la dicitura Bonus X5 e la terza la dicitura Bonus X10.

6 NUMERI VINCENTI sotto dei simboli € che sono disposti in colonna.

4 Giocate con 5 numeri ciascuna con un importo associato sotto delle pile di monete con la dicitura PREMIO e un MOLTIPLICATORE abbinato a ogni giocata.

Il giocatore deve svelare tutti i NUMERI VINCENTI, tutti i numeri con gli importi associati e anche i moltiplicatori che sono abbinati a tutte le giocate.

Nel caso in cui sotto le monete il giocatore trovi uno o più NUMERI VINCENTI vincerà il premio corrispondente o la somma dei premi moltiplicati per il relativo MOLTIPLICATORE.

Nel caso in cui sotto le monete trovi la dicitura PER vincerà tutti e 5 i premi presenti nella giocata, moltiplicati per il relativo MOLTIPLICATORE.

Se sotto le monete troverà il numero BONUS X2 o il numero BONUS X5 oppure il numero BONUS X10 vincerà 2 o 5 o 10 volte il premio corrispondente.

Sono diversi i premi che è possibile vincere; si parte da 10€ fino ad arrivare al premio massimo di 2.000.000€; i premi intermedi sono 20€, 50€, 100€, 200€, 500€, 1.000€, 5.000€, 10.000€, 50.000€ e 100.000€.

New Bonus Tutto per Tutto: nelle ricevitorie e online

Come accennato in apertura, il nuovo Gratta e Vinci (lanciato dopo pochi giorni dall’uscita dell’altra novità di giugno, New Tutto per Tutto) è già disponibile sia nelle ricevitorie che online; è quindi possibile giocare anche da App My Lotteries , l’app ufficiale per i Giochi Lotto (vale a dire Gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDAY) e Gratta e Vinci, grazie alla quale, oltre a poter giocare online, è anche possibile verificare eventuali vincite e seguire le estrazioni in diretta. L’app My Lotteries è disponibile sia per le piattaforme Android che per le piattaforme iOS.

È opportuno ricordare che per poter giocare con i Gratta e Vinci online, oltre ad aver compiuto la maggiore età, è necessario aver aperto un conto gioco su uno dei molti rivenditori autorizzati. Una volta che si è scelto il rivenditore si dovranno inserire i propri dati (è necessario fornire un documento di identità), si imposteranno i limiti di gioco responsabile, si effettuerà una prima ricarica e si sceglierà il bonus benvenuto; a questo punto sarà possibile tentare la fortuna con New Bonus Tutto per Tutto o con altri Gratta e Vinci.