Arriva l’estate: le migliori idee per realizzare zone d’ombra in giardino

Chi ha la fortuna di disporre di uno spazio verde fa del suo meglio per renderlo il più confortevole e accogliente possibile.

Poter contare su un giardino bello e curato è certamente un’ottima cosa se vogliamo fare colpo sui nostri ospiti. Se però vogliamo goderci il nostro piccolo angolo di paradiso, dobbiamo per forza di cose realizzare delle zone d’ombra adeguate, che siano non solo funzionali ma anche belle esteticamente.

Le soluzioni a tal riguardo sono diverse. Ognuno dovrebbe tenere conto di tutta una serie di fattori. Uno dei più importanti è lo spazio a disposizione. Un altro punto fondamentale è cercare di capire se si vuole ottenere una copertura da poter utilizzare solamente durante l’estate oppure si sta cercando una soluzione più definitiva, in grado di fornire il riparo necessario anche durante altri periodi dell’anno. Il budget a disposizione dirà infine l’ultima parola. È facile infatti capire che il prezzo di un ombrellone sarà molto differente rispetto a quello necessario per realizzare un pergolato in legno.

In questa guida andremo a vedere quali sono le migliori opzioni quando si vuole ricreare una zona d’ombra in giardino, insieme ad alcuni utili consigli che ci permetteranno di fare la scelta giusta.

Vele ombreggianti

Una delle soluzioni più economiche e di facile applicazione è quella di installare delle vele ombreggianti . Il vantaggio delle vele è che possono essere installate e rimosse con semplicità. In questo modo avremo maggiore libertà nello spostarle in base alle diverse necessità. In commercio se ne trovano di diverse tipologie, ognuna con formati, colori e caratteristiche diverse. Le vele in tessuto hanno il vantaggio di proteggere dal sole lasciando l’ambiente sottostante fresco e arieggiato.

Ombrelloni

Chi dispone di un piccolo spazio può ricorrere alla funzionalità di un pratico ombrellone. Anche in questo caso, la nostra scelta dovrà virare sul formato e sulla colorazione che fa maggiormente al caso nostro. Un altro vantaggio dell’ombrellone è che si può spostare facilmente, offrendoci un’ampia possibilità di adattamento.

Copertura vegetale

Esistono delle piante che, una volta cresciute, assicurano un importante potere coprente. Pensiamo, ad esempio all’edera, al glicine o alla vigna. Basterà realizzare una struttura portante, che potrà essere realizzata in legno o in metallo, e poi piantare le piante nelle sue vicinanze. A quel punto non dovremo fare altro che aspettare che la natura faccia il proprio corso.

Oltre a proporsi come una scelta in grado di suscitare suggestioni intime e romantiche, possiamo accennare al fatto che nulla assorbe così bene il calore del sole come delle piante naturali.

Pergolati

Molto popolari tra chi dispone del giusto spazio, i pergolati e i gazebo sono la soluzione definitiva per ottenere la propria zona relax. Parliamo di un’opzione destinata a durare nel tempo e che deve pertanto essere progettata per bene, evitando così di posizionare la struttura nel posto sbagliato.

Le strutture più comuni sono quelle in legno, che offrono una protezione completa e impenetrabili dai raggi solari. Un’alternativa è quella di un pergolato con teli riflettenti, una scelta più economica ma altrettanto funzionale. Il bello di questi tipi di strutture è che possono essere decorati a piacimento con piante, lanterne o sorgenti di illuminazioni per il giardino, in modo da creare un’atmosfera calda e riservata. Per ottenere l’effetto desiderato, sarà necessario montare anche dei tendaggi laterali, per fornire una copertura completa dai raggi solari. In questo modo otterremo un vero e proprio salottino all’aperto dove trascorrere al meglio i nostri pomeriggi per lo studio, il relax o in compagnia dei nostri cari.

Grandi alberi

Chi ha sufficiente spazio a disposizione dovrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di piantare degli alberi ad alto fusto. Alberi del genere si rivelano dei valori aggiunti per il giardino, conferendo personalità e unicità allo spazio verde.

Nello stesso tempo, ci forniranno un’ombra naturale e fresca dove trascorrere al meglio i propri momenti di relax, accompagnati dal fruscio delicato dei rami accarezzati dal vento. Per coprire eventuali “buchi” nella chioma, sarà sufficiente montare nella zona sottostante dei teli ombreggianti.