Esplorando la frontiera digitale: il ruolo delle comunità di gioco online

La parola magica ormai è Discord: in un’era in cui i piccioni viaggiatori e le lettere sono diventati obsoleti, questa è la piattaforma che i gamers di tutto il mondo preferiscono usare per tenersi in contatto gli uni con gli altri. Ormai, per questi giovani esploratori del web, anche whatsapp appare come una reliquia del passato. L’uso di queste tecnologie collaborative sembra essere il passatempo prediletto di molti adolescenti e giovani adulti di oggi. Alcuni gamers infatti passano ore ogni giorno chini sui computer o sul telefonino, sfidando giocatori di Paesi lontani o collaborando con persone nuove ogni giorno. Gli amici online contro cui i genitori mettevano in guardia i loro figli sono diventati la norma, e dei legami stretti possono crescere anche tramite schermi, senza che chi li allaccia riesca mai ad incontrarsi dal vivo. Queste comunità sono ormai così grandi che secondo Focus Junior molte hanno sviluppato un vero e proprio linguaggio. Una specie di codice per soli adepti, che caratterizza e fa sentire parte di un fenomeno speciale. Parole come “crafatare” e “lootare” confondono persone che non fanno parte di questi gruppi, ma sono utilizzate spesso nel contesto di giochi come Minecraft, mentre sigle come AFK (away from keyboard) e LAG (Latency gap) sono sfruttate quotidianamente per comunicare intenzioni o problemi che riguardano l’hardware utilizzato. I gruppi online hanno perfino sviluppato tradizioni funerarie che li caratterizzano: si deve premere la lettera F sulla tastiera per omaggiare i defunti!

Le tribù dei giochi online e i loro benefici

Ma quali sono dunque queste comunità? E soprattutto perché una persona dovrebbe unirsi ad esse? Oltre a provvedere intrattenimento interattivo, le piattaforme di gioco online sono cruciali per sviluppare anche una serie di competenze applicabili alla vita fuori dagli schermi. Per esempio, esistono dei giochi collaborativi chiamati ‘’first person shooters’’ come Call of Duty o Halo, che permettono di sviluppare coordinazione ed organizzazione tattica negli utenti. Non basta, esistono anche una serie di siti di gioco per mobile che appaiono utili per imparare a risolvere puzzle ed indovinelli, per esercitarsi con la matematica, la logica, la strategia. Qualità che vengono apprezzate anche nel mondo degli affari e che possono persino fare la differenza in un colloquio di lavoro. Un altro elemento favorevole delle piattaforme on line e delle community che nascono attorno ad esse, consiste nella possibilità di conoscere e creare legami con giocatori provenienti da tutto il mondo. Un considerevole valore aggiunto in una società multietnica dove si gira il mondo senza sosta. Infine, la collaborazione e il gioco di squadra sono al centro di queste community innovative e permettono anche ai giovani di formarsi.

Ancora di salvezza contro la solitudine

Oltre ad essere un settore sempre crescente e particolarmente lucrativo, poi, quello delle piattaforme e delle community di gioco on line è stato anche un fattore di salvezza inaspettato durante la pandemia, dato che ha permesso a persone isolate di trovare rifugio e connessioni via Internet. Durante questo periodo difficile, il mercato dell’intrattenimento online è cresciuto in modo significativo, arrivando a un valore di 100 miliardi di dollari solo per il gioco mobile. Questo si è rivelato essenziale per aziende costrette a chiudere le porte durante il lockdown, ma non solo. Anche le casse dello Stato Italiano hanno beneficiato di questo fenomeno. Molte delle aziende che si occupano di gioco on line hanno segnalato un aumento del trenta per cento dei loro incassi, con un risultato positivo che non è certo stato ottenuto in altri settori produttivi a livello nazionale e internazionale.

La rivoluzione ha portato tante sorprese

Dunque è chiaro che i videogiochi collaborativi non solo sono un settore destinato a crescere in futuro, ma anche un’evoluzione naturale di molti ambiti professionali tradizionali. Gli esempi in questo senso si sprecano. Si va dall’home banking, allo shopping on line, dalle videoconferenze fino ai progetti realizzati solo da remoto. Se il passaggio dal mondo reale a quello virtuale è diventato quasi naturale in settori tradizionali, però, appare evidente come lo sia ancora di più per ambiti quali il gioco on line e l’intrattenimento. Tanto che molti osservatori sostengono che il mondo virtuale sia la chiave contemporanea per sviluppare sia l’economia, che le relazioni intrapersonali tra le persone.

Dal virtuale le novità per le community

Nel settore del gioco on line, inoltre, la trasformazione è stata particolarmente significativa perché grazie alle nuove tecnologie si sono fatti passi da gigante in tempi rapidissimi. La realtà virtuale ha rivoluzionato il modo in cui i giocatori interagiscono con i giochi online. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono immergersi in un ambiente tridimensionale, che crea scenari realistici e allo stesso tempo fantastici. Se a ciò si aggiungono le variazioni introdotte dalla realtà aumentata, che combina elementi del mondo reale con elementi virtuali, creando qualcosa di completamente nuovo, è chiaro che le community si siano abbandonate con entusiasmo a queste esperienze a 360 gradi. Gli utenti di una piattaforma infatti amano interagire con l’ambiente di gioco in modo innovativo e riescono a farlo anche con amici e compagni di gioco.