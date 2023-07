Al Porticciolo della Bandita anziano cade e si rompe femore. Guaresi (FdI): “Urgente pulire la spiaggia”

PALERMO – Al Porticciolo della Bandita un anziano di 90 anni è caduto e si è fratturato il collofemore dx a segnalarlo il consigliere della seconda circoscrizione, Giuseppe Guaresi di FdI, che ha scritto con carattere di urgenza alle autorità competenti, riportiamo di seguito la nota:

“Vi scrivo per sollevare un’importante questione relativa alla sicurezza e al benessere dei cittadini della nostra amata Palermo.

Come molti di noi hanno notato, il tratto di spiaggia che va dal Campanile d’oro al Porticciolo della Bandita è attualmente sovraccarico di alghe e posidonia, trasformandolo in un ambiente pericoloso, in particolare per i nostri anziani. Mi riferisco specificamente a un incidente accaduto il 20 del corrente mese, in cui un pescatore di 90 anni è caduto e si è fratturato il collo del femore destro mentre tentava di attraversare questa area coperta di posidonia. Come da certificato medico allegato, il povero uomo ha subito un grave infortunio a causa delle condizioni attuali della spiaggia“, spiega Giuseppe Guaresi.

L’appello: “Chiediamo la pulizia immediata e completa di questo tratto di spiaggia. Capisco che la manutenzione della nostra costa è un compito impegnativo, ma la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere sempre la nostra priorità. Chiediamo la stessa attenzione e cura che è stata dedicata alle spiagge di Mondello e Sferracavallo, dimostrando così che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B nella nostra città”.

“Riteniamo che la pulizia di questa zona non solo ridurrà il rischio di infortuni simili in futuro, ma migliorerà anche l’estetica e la godibilità della spiaggia per tutti. Questa azione sarebbe un gesto tangibile di cura e rispetto per tutti i palermitani“, conclude nella nota il consigliere.