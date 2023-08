Alimentazione, 5 consigli per mangiare sano ed equilibrato in estate

Quando arriva l’estate si ha una gran voglia di libertà e di vivere spensierati. Si tratta di un periodo molto positivo, certo, ma nel quale potrebbe non essere così semplice mangiare in modo sano ed equilibrato. Occorre, invece, pianificare i pasti in modo oculato, in modo così da mantenere un’alimentazione che sia il più possibile equilibrata. Tuttavia, con un po’ di organizzazione e consapevolezza, è possibile mantenere abitudini alimentari salutari anche durante la stagione estiva. Nei prossimi paragrafi cercheremo di dare alcuni consigli per mangiare in modo corretto anche nei mesi estivi, sottolineando come, con buona volontà e metodo, sia possibile ottenere ottimi risultati.

Fai una lista della spesa dettagliata

Quando andiamo a fare la spesa, capita spesso e volentieri di farsi prendere dall’entusiasmo e di acquistare prodotti di cui non abbiamo bisogno. Il modo migliore per mangiar sano è quello di fare una lista della spesa molto dettagliata sulla base delle proprie reali necessità e, perché no, di pensare a un menu della settimana da rispettare per cercare di mantenere il giusto equilibrio di nutrienti e gusto. In questo modo sapremo esattamente che cosa acquistare, evitando di mettere nel carrello cibo spazzatura. Inoltre, con una lista della spesa ben pianificata, si sarà sempre più inclini a fare delle scelte alimentari consapevoli e salutari, riducendo la tentazione di acquistare cibo ad alto contenuto calorico. Il consiglio è quello di prediligere sempre ingredienti freschi come frutta e verdura.

Pianifica i pasti in anticipo

Il secondo consiglio per avere una dieta salutare in estate è quello di organizzare i pasti della settimana in anticipo in modo da avere sempre un piano preciso. In questo modo si può risparmiare tempo, evitando di dover pensare ogni giorno a cosa cucinare. Inoltre, pianificare i pasti in anticipo permette di evitare gli sprechi e di creare un piano alimentare bilanciato e salutare, in grado di garantire un’adeguata varietà di nutrienti. Non meno importante, con una corretta pianificazione dei pasti si possono controllare meglio le quantità di cibo consumate.

Prepara piatti leggeri e freschi

Per mangiare sano e in modo equilibrato anche nei mesi estivi, è importante cercare di limitarsi, e quindi di non esagerare con le porzioni. L’estate è il momento ideale per gustare cibi freschi, leggeri e colorati, come frutta e verdura di stagione. Tuttavia, è essenziale trovare l’equilibrio tra la soddisfazione dei gusti e l’apporto calorico. Una dieta equilibrata e varia, che include porzioni moderate di carboidrati, proteine e grassi sani, è fondamentale per il benessere generale e per mantenere i livelli di energia durante le giornate calde.

Cucina in grandi quantità per conservare cibo

Un altro dei consigli è quello di cucinare pietanze in grandi quantità. In questo modo sarà possibile congelare più porzioni da consumare in seguito, limitando così gli sprechi. Cucinando grandi quantità di cibo, si avrà a disposizione una varietà di ingredienti preparati che possono essere utilizzati per creare pasti sani. Questo incoraggia a mangiare cibi freschi, ricchi di nutrienti e a ridurre il consumo di cibi pronti o poco salutari. Ma non solo, cucinare grandi quantità di cibo può facilitare il controllo delle porzioni durante i pasti. Se il cibo è già porzionato e pronto da consumare, si ha una migliore consapevolezza delle quantità che si stanno mangiando, aiutando a evitare di eccedere con le porzioni.

A bbonati a un servizio di meal kit a domicilio come HelloFresh

Chi vuole avere delle garanzie sul mangiar sano può guardare a una realtà come HelloFresh. Si tratta di un servizio innovativo di successo che permette di selezionare ricette sempre nuove, di impostare l’esatto numero di invitati e di ricevere, comodamente a casa propria, tutti gli ingredienti, nella quantità adatta, per cucinare le porzioni indicate. Questa modalità piace molto perché permette di evitare gli sprechi in cucina, per non parlare del tempo risparmiato al supermercato. Questo servizio di meal box a domicilio consente di scegliere tra una vasta gamma di ricette direttamente dal sito, permettendo così di godere di ricette sempre nuove per tutta la famiglia. Sono già moltissimi, non a caso, coloro che hanno deciso di fruire di questo servizio innovativo.