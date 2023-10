Test universitari, facile superarli con BioMedTest

Superare i test di ammissione all’università? Semplice: BioMedTest!

Dopo il grande successo già al primo anno di attività, a settembre via alla presentazione dei nuovi corsi del BioMedTest, innovativo centro studi che prepara i suoi studenti al superamento dei test d’ingresso alle facoltà biomediche a numero chiuso: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie e Scienze.

Nato dalla sinergia di un gruppo di docenti con diversi anni di esperienza alle spalle nel settore, questa nuova realtà didattica lancia la sua sfida ai soliti dinosauri della formazione con la sua carta vincente: il Metodo BioMedTest. Grazie a questo Metodo, attraverso un costante supporto da parte dei docenti i ragazzi riescono a ottenere una preparazione completa in tutte le materie presenti nei nuovi TOLC, ma soprattutto imparano le migliori strategie per utilizzare in maniera creativa e intelligente le nozioni apprese, sviluppano la capacità di utilizzare con flessibilità il loro sapere e ad adattarlo in modo vincente alle nuove sfide dei Test d’ingresso.

Grande preparazione, cura e attenzione per le esigenze di ogni singolo studente, strategie di creatività e di gestione dell’ansia: la strada BioMedTest per il successo!

Per info e contatti: www.biomedtest.it – +39 392 697 7511