3 scarpe autunnali essenziali che ogni donna dovrebbe possedere

Con l’arrivo dell’autunno, è il momento di aggiornare il guardaroba e di prepararsi per le temperature più fresche e le giornate più corte. Tra gli elementi essenziali da considerare ci sono senz’altro le scarpe. In questo periodo dell’anno è disponibile una varietà di calzature confortevoli e alla moda. Andiamo a vedere quali sono le tre tipologie di scarpe autunnali essenziali, che ogni donna dovrebbe avere nel suo guardaroba.

Stivali o stivaletti?

Secondo gli esperti di moda e i consulenti d’immagine, gli stivaletti si presentano come un vero must-have per l’autunno. Sono versatili, comodi e possono essere indossati con una varietà di outfit. Si possono prediligere gli stivaletti con il tacco per un look più elegante oppure gli stivaletti bassi per garantirsi il massimo comfort anche per molte ore. Gli stivaletti alla caviglia si abbinano bene con jeans, pantaloni, gonne e vestiti. Ci sono modelli per tutti i gusti e adatti a qualsiasi occasione: dagli appuntamenti serali alle passeggiate nei boschi.

Chi preferisce indossare scarpe autunnali più calde e coprenti può optare per gli stivali che, grazie al loro gambale, possono avvolgere e riscaldare il polpaccio. Anche gli stivali possono essere con o senza tacco, ed è possibile scegliere tra diverse calzature a seconda delle proprie preferenze e necessità. Oggi come oggi si può scegliere tra diverse collezioni di stivali di marca da donna che offrono modelli di differenti forme e colori, con tacchi quadrati, a spillo o senza tacco.

Mocassini o ballerine?

Soprattutto all’inizio della stagione, quello che serve è un paio di scarpe autunnali che non siano troppo pesanti. A questo proposito si possono prediligere i mocassini da donna che si rivelano un’ottima scelta per le giornate fresche in cui si desidera sfoggiare un look informale ma al tempo stesso raffinato ed elegante. I mocassini sono comodi e facili da indossare e si abbinano bene con pantaloni chino, jeans skinny o gonne midi. Attualmente, è possibile scegliere tra una varietà di colori e materiali, tra cui pelle, velluto o tessuto scamosciato.

Chi non ama i mocassini può scegliere le ballerine: anche queste calzature sono ottime per le giornate più miti, per il tempo libero e non solo. Averle in diversi colori è la scelta migliore per chi vuole avere sempre a portata di mano le scarpe giuste per ogni outfit e occasione.

Sneakers da donna? Anche queste sono scarpe autunnali essenziali per ogni donna

Infine, come in ogni altra stagione, in autunno non si può rinunciare alle scarpe da ginnastica. Queste calzature sono ottime per il tempo libero ma anche per il lavoro. Sono disponibili in differenti modelli e si può scegliere tra diversi materiali. Per le giornate più miti si possono prediligere scarpe autunnali in tela, mentre per le giornate più fredde si può optare per calzature imbottite e/o in pelle. Per quanto concerne i colori, gli esperti consigliano di prediligere il bianco o il nero, oppure di puntare su scarpe colorate con le tonalità tipiche di questa stagione. Toni caldi come il marrone, il bordeaux, il verde oliva e il grigio sono perfetti per questo periodo dell’anno e si abbinano bene con una vasta gamma di outfit.