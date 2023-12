PMI, come accedere più facilmente a finanziamenti e linee di credito

La liquidità è fondamentale per un’azienda che vuole crescere, e oltre ad intervenire sul flusso di cassa si possono anche richiedere finanziamenti che possono sostenere le PMI negli investimenti. Ma come si può fare per accedere più facilmente a linee di credito e finanziamenti per la tua PMI?

La soluzione arriva da www.sace.it azienda che si occupa di sostenere le PMI nell’accedere in modo più rapido e semplice a finanziamenti e linee di credito e sostenendo con Garanzia SupportItalia le aziende colpite da impatti negativi causati dalla crisi russa-ucraina.

PMI: in crescita la richiesta di finanziamento per poter crescere

Le aziende italiane che hanno progetti grandi di crescita non mancano e anche nel settore delle PMI ci sono progetti ambiziosi; per poterli realizzare è sicuramente necessario accedere a linee di credito ma non sempre si tratta di operazioni facili ed immediate per le attività che possono necessitare di un supporto.

Se nel 2020 c’è stata una battuta d’arresto di crescita e richieste, le cose sono cambiate negli ultimi anni e grazie ai dati forniti dall’Osservatorio possiamo evidenziare come tante PMI si sono messe in gioco proponendo soluzioni e idee di crescita richiedendo l’accesso a una liquidità necessaria per poter portare la propria azienda verso un futuro più roseo e produttivo.

Dalla svolta green agli acquisti di macchinari ecosostenibili, dalla digitalizzazione all’alleggerimento e al miglioramento della sicurezza: questi sono solo alcuni punti che necessitano di un supporto economico per poter dare una svolta al proprio business.

Accesso al credito per PMI: cosa c’è da sapere prima di richiederlo

L’accesso al credito per le PMI è una questione vitale, poiché il credito è spesso il motore che permette alle aziende di crescere, investire e sostenere il capitale circolante per le operazioni quotidiane; può assumere diverse forme, come prestiti bancari, linee di credito, factoring, leasing, credito al consumo, finanziamenti pubblici o privati e molto altro.

I requisiti specifici per l’accesso al credito possono variare a seconda del paese, dell’istituto di credito e del tipo di finanziamento richiesto. Per prima cosa si valuta la capacità di rimborso: le istituzioni finanziarie valutano la capacità dell’azienda di rimborsare il prestito, basandosi su previsioni affidabili dei flussi di cassa e sui risultati finanziari storici.

Poi vengono valutati la storia creditizia, i bilanci aziendali, i rapporti con i fornitori ed eventuali altri piani aziendali con tanto di business plan.

Perché è importante supportare le PMI nell’accesso al credito?

Si ritiene poco importante questo aspetto ma in realtà dai prestiti e dall’accesso al credito può fare la differenza. Se gli istituti di credito da una parte sono più restii a conservare il capitale e a fornire prestiti, tra l’altro ora gli interessi sono in aumento, possiamo dire che supportare le PMI in questa operazione può aiutare moltissimo l’economia che così non viene più rallentata ma al contrario favorita nella sua crescita.

Facilitando l’accesso al credito e fornendo un supporto concreto alle PMI, le aziende possono crescere e avere opportunità di migliorare dal punto di vista dell’innovazione e della tecnologia.