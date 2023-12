Turismo, la Realtà Aumentata nuova prospettiva per esplorazione dei luoghi

La realtà aumentata (AR) può essere considerata come la nuova frontiera hi-tech nel settore del turismo. Ha infatti inaugurato una nuova era, dove l’esplorazione di luoghi storici e attrazioni passa dal digitale, assumendo una dimensione potenziata rispetto alla realtà che i nostri occhi sono in grado di percepire. Questa tecnologia supera i confini della tradizionale esperienza turistica, permettendo ai viaggiatori di immergersi in un ambiente dove il mondo reale e quello virtuale si fondono. Ecco, dunque, perché oggi scopriremo insieme come la realtà aumentata sta ridefinendo il modo in cui scopriamo e interagiamo con i luoghi che visitiamo.

La realtà aumentata come guida interattiva

Un tempo il viaggiatore era costretto ad affidarsi a strumenti tradizionali come le guide cartacee o le guide turistiche, per scoprire ogni dettaglio in merito alle caratteristiche e alla storia di un luogo, di un monumento, di un museo o di una città. La realtà aumentata interviene a gamba tesa su questa logica, trasformando l’esperienza in un qualcosa di decisamente più dinamico e immersivo. In altri termini, permette di ricevere informazioni e dati in tempo reale, tramite device come gli smartphone, senza dover contare sul supporto di guide in carne e ossa.

Un esempio concreto? Immaginiamo di camminare tra le rovine di un antico tempio. Con la realtà aumentata, basta puntare la fotocamera dello smartphone verso un reperto o un monumento per vedere apparire sullo schermo informazioni dettagliate, ricostruzioni 3D o scene della vita quotidiana di un tempo. Un’opportunità preziosa non solo per divertirsi, ma anche per arricchire la propria cultura e la comprensione di un determinato periodo storico.

L’AR è un valore aggiunto nel turismo culturale

Nel turismo culturale, il valore aggiunto apportato dalla realtà aumentata non è oggetto di discussioni. Non si tratta solo di una nuova modalità di presentazione dell’informazione, ma di un cambio di paradigma che permette ai visitatori di interagire con la storia e l’arte in modi prima inimmaginabili. Prendiamo come esempio il quadro in un museo. Attraverso l’utilizzo della realtà aumentata, i dettagli più nascosti vengono evidenziati e illustrati, ottenendo così la possibilità di comprendere nel profondo il significato dell’opera.

