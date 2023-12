Automobili elettriche: 5 motivi per cui vale la pena fare il passaggio

Se fino a poco tempo fa le automobili elettriche erano fantascienza, oggi sono una realtà ben affermata. Infatti, continuano ad aumentare le automobili full electric in circolazione poiché ci sono ottime ragioni per preferirle.

1. Libertà di circolare in città

Tanto per iniziare, quando si parla di automobili full electric si fa riferimento a dei veicoli che non hanno alcun tipo di restrizione, possono infatti circolare in libertà, fregandosene bellamente dei limiti imposti al traffico normale, se possiamo definirlo così. Oggi non devi per forza comprare un’automobile elettrica poiché oggi NoleggioClick il tuo noleggio a lungo termine è la soluzione del noleggio che molti stavano cercando.

Vale sia per le zone a traffico limitato del centro che spesso non si applicano alle automobili completamente elettriche sia per le giornate di targhe alterne, ovvero quelle domeniche in cui si ferma il traffico dei veicoli più inquinanti proprio per limitare le emissioni dannose.

2. Ecosostenibile e green

Le automobili full electric sono preferibili perché naturalmente non inquinano. Utilizzano un motore pulito al 100%. Per la primissima volta, si ottiene quindi un veicolo che non inquina e rispetta l’ambiente. Purtroppo, gran parte delle emissioni dannose è prodotta dai veicoli che, cambiando quindi alimentazione, consente un taglio netto sulle emissioni prodotte.

3. Costi ridotti nel tempo

Se si mettono a confronto i costi relativi al pieno di carburante alla pompa di benzina e quelli della ricarica elettrica, è evidente lo squilibrio. Un’automobile elettrica produce dei costi molto più contenuti rispetto ai veicoli a benzina o diesel.

Vale quindi la pena fare un investimento iniziale per l’acquisto di un veicolo elettrico per poter poi risparmiare sul lungo periodo. Grazie al full electric, si può per sempre dire addio alle alte spese ogni volta che toccava fermarsi al fare riferimento, riuscendo a risparmiare.

4. Manutenzione meno costosa

Il risparmio in termini di costi però non si limita a quelli relativi alla stazione di rifornimento. Infatti, il risparmio sulle automobili elettriche ha a che fare anche con la manutenzione periodica.

Le automobili elettriche sono sprovviste di un sacco di componenti che nelle automobili normali sono soggette a usura. In sostanza, si può affermare che le full electric sono più longeve con un motore che può arrivare fino a 650 mila km mentre quello delle automobili endotermiche non arriva nemmeno alla metà.

5. Ottima autonomia

Infine, molti detrattori delle automobili elettriche, sostengono che non siano valide perché hanno un’autonomia limitata. Tuttavia, non è più vero poiché la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, aumentando l’autonomia.

Vale a dire che le automobili elettriche con una sola ricarica arriva a un’autonomia di 300 – 400 km come minimo. Invece, le elettriche top di gamma arrivano anche a 800 km con un solo plug. Vale a dire che con una sola ricarica è possibile fare un lunghissimo viaggio in auto senza doversi mai fermare e preoccuparsi per la ricarica.

Occorre, infine, ricordare che uno stile di guida attento con velocità costante e nessuna frenata brusca oltre a un uso limitato dell’aria condizionata, può aiutare ad aumentare ancora di più l’autonomia.