Fratelli d’Italia: a Lercara costituito il nuovo gruppo consiliare

Si è costituito ieri, durante la seduta di consiglio comunale di Lercara, il gruppo di Fratelli di Italia.

Il gruppo è formato dal veterano Consigliere Giuseppe Rizzo e dalla Consigliera Patrizia Pirrello, indicata come capo gruppo.

Soddisfazione viene espressa da Giuseppe Rizzo, che peraltro nella comunità Lercarese è stato il primo, già diversi anni fa, a costituire il circolo ed aderire al progetto di Giorgia Meloni. “Mi adopererò con la dedizione e la passione che hanno contraddistinto il mio operato in questi anni per servire la nostra comunità – afferma Rizzo – Cercherò costantemente di ascoltare le voci e le istanze provenienti dal territorio ma soprattutto di affrontare le sfide e promuovere le iniziative volte a migliorare i servizi e l’operativitá del territorio per costruire un futuro più prospero e solidale”.

La consigliera Patrizia Pirrello in qualità di capo gruppo ha già anticipato che ci sono diverse interlocuzioni finalizzate a far crescere il gruppo consiliare. Il più vivo plauso viene espresso dal Coordinatore provinciale Raul Russo che afferma: “Sono certo che il neo gruppo consiliare appena costituito saprà tradurre con sollecitudine le esigenze della comunità in azioni concrete. Auguro pertanto buon lavoro nell’impegno che li attende in vista del nuovo anno”.