Continuano le ondate di venti gelidi che allontanano la Primavera, l'Italia dovrà affrontare un'altra settimana di maltempo con nevicate anche a basse quote

Continuano le ondate di venti freddi provenienti dalla Russia che porteranno ad un’altra settimana di gelo e maltempo sull’Italia, con nevicate anche a bassa quota. Il mese di marzo porta con sé ancora qualche strascico invernale e per l’arrivo delle belle giornate primaverili, dobbiamo ancora attendere. Diramato allerta meteo dalla Protezione Civile.

Maltempo e gelo in Italia, venti freddi dalla Russia

Dopo l’Europa è la volta dell’Italia, il gelo proveniente dalla Russia si abbatte oggi anche sulla nostra Penisola, creando un vertiginoso calo delle temperature. “Prepariamoci quindi a una settimana decisamente fredda per il periodo – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -, con tracollo termico anche di 10 gradi centigradi dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale”.

Il maltempo può causare molti danni, sono previsti infatti smottamenti, frane e valanghe in molte regioni. La Protezione Civile ha diramato un allerta meteo per burrasche e neve a basse quote nel Nord-Est, in particolare in Emilia, Lombardia orientale, Veneto e sulle Coste Friulane mentre l’acqua alta a Venezia tocca il suo record del 2018 con i 124 cm raggiunti poco dopo la mezzanotte, in un periodo in cui il fenomeno dovrebbe essere in regressione. Intanto nel resto d’Europa le temperature si mantengono abbondantemente sotto lo zero.