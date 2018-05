Trump ha deciso di cancellare il vertice a causa della "tremenda rabbia e aperta ostilità mostrata nelle recenti dichiarazioni" di Kim

Una frenata brusca, improvvisa, nelle trattative tra Usa e Corea del Nord. La Casa Bianca ha infatti diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-Un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato.

Trump ha deciso di cancellare il vertice a causa della “tremenda rabbia e aperta ostilità mostrata nelle recenti dichiarazioni” di Kim. Da qui, la convinzione che “sia inappropriato in questo momento avere questo incontro a lungo pianificato”.

Salta il vertice Trump-Kim, le reazioni

“Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza”, scrive Donald Trump.

Insomma, per Trump “è un momento triste per la storia“, aggiunge Trump che poi conclude in maniera piuttosto confidenziale: “Se cambi idea chiamami o scrivimi”.