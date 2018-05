L'attore paparazzato per le strade di Olbia mentre acquista da un venditore ambulante del pecorino sardo e altre tipicità dell'isola

Paparazzato per le strade di Olbia mentre acquista da un venditore ambulante del pecorino sardo e altre tipicità dell’isola. È proprio lui, George Clooney, il divo hollywoodiano, colui che – come dimostrano gli scatti – curiosa tra gli scaffali del furgone, nel tentativo di scegliere quale prodotto acquistare.

Una scena curiosa, se si considera che probabilmente il venditore ambulante, un anziano della zona, non abbia minimamente idea di chi sia l’acquirente. Clooney si trova in Sardegna per girare un film e, proprio la scorsa settimana, si trovava in Inghilterra tra la folta schiera di invitati al matrimonio reale.

