Il predicatore islamico al-Bathali vede nell'infortunio dell'attaccante del Liverpool la giusta punizione divina per il suo peccato

La finale da sogno per il Liverpool e Mohamed Salah si è rivelata un incubo, con l’infortunio dell’egiziano che, alla mezz’ora, ha totalmente ribaltato l’inerzia della partita, dando fiducia al Real Madrid e portando i Reds alla sconfitta, con il drammatico contributo del portiere Karius in occasione del primo e del terzo gol degli uomini di Zidane, che si sono presi la terza Champions League consecutiva.

Dal Kuwait, arriva una singolare teoria sull’infortunio alla spalla di Salah, che comunque, stando alle ultime, non dovrebbe impedire all’ex romanista di partecipare con il suo Egitto al Mondiale di Russia 2018. Il predicatore radicale Mubarak al-Bathali, infatti, ha evidenziato nel mancato rispetto del Ramadan la causa del problema accusato da Salah: “Si tratta della giusta punizione per aver interrotto il Ramadan, solamente per giocare la partita, e non per il viaggio dall’Inghilterra all’Ucraina, che non è una scusa legittima per un simile peccato”.