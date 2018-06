Durante l'ultima puntata del programma, Timperi ha rivolto un ringraziamento a tutti i colleghi, in particolare al papà

“Sono entrato in questo programma che ero un ragazzo ed esco uomo. In 22 anni è successo di tutto, cose belle come la nascita di mio figlio Daniele e cose meno belle che sono state anche utili. Per me siete diventati una seconda famiglia, ed è stato un privilegio condividere 22 anni di storie”. Così Tiberio Timperi, storico conduttore Rai, lascia Mattino in Famiglia, pronto per la nuova esperienza a La Vita in Diretta.

Durante l’ultima puntata del programma, Timperi ha rivolto un ringraziamento a tutti i colleghi, in particolare al papà. “Grazie per l’affetto che mi avete regalato e grazie anche per gli ascolti. Sono riuscito a coronare il sogno di tornare in Rai, grazie a Michele La Porta e Michele Guardì, ma il grazie più profondo va lì dove sono le mie radici. Era un tecnico, a lui sono debitore per avermi insegnato onestà, l’etica del lavoro e l’amore per questa azienda. Ricordo anche che mi guardava con orgoglio, dedico questi 22 meravigliosi anni a mio padre Flavio. È stato bello, grazie”.