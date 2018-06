Il premier Conte le fa eco sottolineando che il caso corruzione riguarda tutta l'Italia. intanto è stata avviata una procedura di accertamenti che congela l'iter del progetto

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, esprime tutta la sua indignazione per le notizie sull’inchiesta relativa agli arresti per corruzione sullo stadio della Roma e il premier Conte le fa eco sottolineando che il caso corruzione riguarda tutta l’Italia. Intanto è stata avviata una procedura di accertamenti che congela l’iter del progetto.

Stadio Roma, Raggi: “Partono oggi le querele”

“La rassegna stampa è vergognosa – avrebbe detto -, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia”. Ha intenzione di non fermarsi Virginia Raggi e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. “Il Comune, i romani e la società Roma calcio sono la parte lesa – ha proseguito il sindaco -. Partono oggi le querele“.

Stadio Roma, Conte: “Caso corruzione”

Sulla questione è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte, secondo il quale, nel nostro Paese esiste non solo un “caso Roma”, ma “un caso corruzione sul quale dobbiamo sempre stare attenti”. Conte ha anche sottolineato che “dobbiamo lavorare noi regolatori, le autorità come l’Anac e l’autorità giudiziaria, ognuno nell’ambito delle sue competenze”.

Stadio Roma, iter congelato

Dopo gli arresti di ieri nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, il dipartimento Urbanistica del Campidoglio ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti circa l’interlocutore dopo l’arresto del costruttore Luca Parnasi. Sembra che un curatore “commissario” prenderà adesso le redini aziendali in attesa di vagliare se tutti gli atti di dell’opera si confermeranno legittimi. La procedura stabilita, di fatto, congela l’intero iter del progetto.