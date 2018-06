"Nel 2001 ho lasciato l'Italia, sicuramente con un po' di rabbia perchè non riuscivo a realizzare i miei sogni - racconta - Ho sviluppato la mia carriera all'estero e il mio cruccio è sempre stato non poter dirigere nella mia città"

Maria Luisa Macellaro La Franca

Si apre al Teatro Garibaldi Politeama, sabato 23 giugno, alle ore 21, la stagione estiva 2018 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. A dare il via a un’estate all’insegna della musica classica e jazz è la giovane direttrice d’orchestra e pianista Maria Luisa Macellaro La Franca. Palermitana, nata a Villabate, ha passato gli ultimi anni in giro per il mondo, portando la sua sicilianità nei teatri della Francia, Svizzera, Rio De Janeiro, Berlino, Madrid e Giappone. Acclamata dalla stampa internazionale, è vincitrice di innumerevoli premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali e questa sera realizza uno dei suoi più grandi desideri: dirigere un’orchestra nella sua città, Palermo, dopo anni di lavoro passati all’estero.

“Mi sono sentita abbandonata dalla mia città, ma poi…”

“Per me è un’emozione immensa dirigere nella mia città, sono molto felice – commenta sorridente, a Si24, Maria Luisa Macellaro La Franca -. Nel 2001 ho lasciato l’Italia con un po’ di rabbia, perchè non riuscivo a realizzare i miei sogni. Ho sviluppato la mia carriera all’estero e ovviamente il mio cruccio è sempre stato quello di non suonare e dirigere nella mia città. Mi sentivo un po’ abbandonata dai siciliani, ma poi ho riflettuto e mi son detta che anche io li avevo abbandonati fuggendo”.

Il concerto di apertura della stagione estiva dell’OSS

Nel repertorio del concerto di apertura: Weber, Invito alla danza; Franz Liszt (1811-1886), Les Préludes, Méphisto-Walzer; Rapsodia ungherese n. 2 in do diesis minore. La stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si svilupperà in 28 appuntamenti in giro per la Sicilia: in programma esibizioni al Teatro antico di Taormina e al Teatro romano di Catania, ma anche a Segesta, Gibellina, Terrasini, Alcamo e Ciminna.