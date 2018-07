Il viaggio della piccola ma confortevole imbarcazione è il cuore pulsante del progetto "La Terra incontra il mare"

È partita alle 20 di ieri sera la barca a vela che navigherà per 15 giorni le acque delle principali isole minori in Sicilia per promuovere le aziende siciliane sostenibili e che prediligono l’artigianalità. Il viaggio della piccola ma confortevole imbarcazione è il cuore pulsante del progetto “La Terra incontra il mare“, il cui ideatore è l’imprenditore Manfredi Barbera. Insieme a lui anche le aziende coinvolte dal Consorzio Filiera Olivicola su incarico del Dipartimento Regionale della Pesca.

La barca a vela si avvicinerà alle imbarcazioni da diporto per distribuire il “Sacchetto delle bontà”, contenente una selezione di prodotti siciliani e pane tipico. All’interno del sacchetto anche del materiale informativo di approfondimento, con le indicazioni sulle proprietà nutrizionali, organolettiche e sulla valenza in termini di sostenibilità ambientale ed etica del cibo offerto. Le degustazioni continuerano sulla terraferma durante il periodo estivo.

Si parte con Cefalù, Lipari e Panarea nelle Eolie, e a seguire Ustica, San Vito Lo Capo, Favignana e Marettimo nelle Egadi e infine Palermo, il 3 e 4 agosto, con tappe all’Addaura, Mondello, Capo Gallo, Sferracavallo e Isola delle Femmine.

“Questa idea nasce dal fatto che insieme ad altre aziende dell’agroalimentare – spiega Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento regionale della pesca mediterranea – il pesce può giocare un ruolo fondamentale nella dieta Mediterranea, valorizzano un altro segmento, quello del turismo Azzurro”,

Le immagini della conferenza stampa che si è svolta al ristorante Castello a Mare di Palermo (nel video Manfredi Barbera, amministratore unico di Premiati Oleifici Barbera, Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento regionale della pesca mediterranea, Paolo Gennusa dell’azienda Mare Puro e Mariangela Zappalà dell’azienda casearia Zappalà).