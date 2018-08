Si tratta della seconda tranche dei 50 miliardi voluti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma la Cina contrattacca

Sono entrati in vigore alla mezzanotte di giovedì 23 agosto, nel fuso orario di Washington (corrispondente alle 6:00 in Italia), i nuovi dazi Usa al 25% sull’import “made in China”. Si tratta della seconda tranche dei 50 miliardi voluti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e vale 16 miliardi.

Dazi Usa-Cina entrati in vigore, la Cina contrattacca

La risposta della Cina non ha tardato e Pechino ha reso operativa immediatamente la sua mossa speculare: ben 300 beni nel mirino con dazi al 25%. Le delegazioni dei due Paesi oggi terranno la seconda giornata di colloqui a Washington per evitare che continui l’escaletion di questa guerra commerciale.