Il maltempo continua ad abbattersi sull’Italia, portandosi dietro un’ondata di gravi danni. Aumenta anche il numero delle vittime: nella giornata di ieri altre quattro persone hanno perso la vita. Permane quindi l’allerta meteo, rossa su buona parte del Veneto e più moderata in nove regioni italiane.

Maltempo, continua l’allerta in molte regioni

L’Italia continua a contare i danni e le vittime del maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto sul Paese. Il bilancio delle undici vittime registrato in sole 48 ore, è salito ieri con altre quattro persone che hanno perso la vita tra Valle d’Aosta, Trentino e Lombardia. La situazione sembra migliorata in Liguria, dove è tornato a splendere il sole anche se Portofino rimane ancora isolata, mentre in Sicilia l’acqua delle piogge incessanti invade le strade. A Palermo infatti alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud e in una strada dove l’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro di altezza.

Il bollettino della Protezione civile segnala “Allerta rossa, venerdì 2 novembre, sui bacini montani e pedemontani del Veneto, allerta arancione su nove regioni e gialla sul gran parte del Paese“. Ma la furia si abbatte anche al Centro e al Sud. Per la giornata di venerdì, infatti, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione su Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia