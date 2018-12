È la terza manifestazione contro il caro carburante in Francia ma non ne è stata chiesta l'autorizzazione

I Gilet gialli sono scesi di nuovo a protestare per le strade di Parigi. Un gruppo di circa 600 manifestanti si è radunato attorno agli Champs-Elysees e si sono già registrasti scontri con le forze dell’ordine. È la terza manifestazione contro il caro carburante in Francia ma non ne è stata chiesta l’autorizzazione.

Parigi, nuova protesta dei Gilet gialli

Grande presenza della polizia attorno alla grande avenue che sabato scorso è stata devastata dalla protesta. Anche oggi i manifestanti sono decisi a far sentire la propria voce e non sono mancanti scontri con la polizia. Gli Champs-Elysees sono chiusi al traffico automobilistico ma aperti ai pedoni.