Isola dei Famosi, Stefano Bettarini è il nuovo naufrago

Le trattative sono chiuse. Sarà Stefano Bettarini il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. A rivelarlo il settimanale Chi, i cui obiettivi hanno sorpreso l’ex calciatore a cena con la fidanzata Nicoletta Larini, l’ex moglie Simona Ventura e lo scrittore Giovanni Terzi, il nuovo compagno di SuperSimo.

Bettarini al posto di Jeremias

Presentazioni ufficiali prima della partenza per le Honduras dove Bettarini sbarcherà alla terza puntata. Sarà proprio lui a sostituire Jeremias Rodriguez che dopo l’infortunio alla mano. Nonostante infatti l’aiuto dell’ex cognato Iannone che lo ha fatto visitare dal suo staff medico per ridurre i tempi di ripresa, per Jeremias il sogno dell’Isola è andato in frantumi.

Per Bettarini si tratta di un ritorno in Honduras. Nel 2017 infatti era stato l’inviato del reality, l’ultimo che vede la sua partecipazione dopo il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip.

Simona Ventura ha accolto molto positivamente la scelta dell’ex marito di partecipare all’Isola dei Famosi. Nell’intervista a Chi ha commentato: “Isola dei Famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice”.