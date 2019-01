La porta rossa 2, anticipazioni, trama e cast

La porta rossa tornerà molto presto su Rai 2. Concluso il ciclo di repliche della prima stagione del 2017, La porta rossa 2 è in programma per il 13 febbraio. Lo schema dovrebbe prevedere ancora una volta 12 episodi divisi in 6 puntate settimanali e concludersi quindi il 20 marzo.

Anticipazioni de La porta rossa 2

E’ stato il successo della fiction scritta da Carlo Lucarelli (anche autore de L’ispettore Coliandro) a spingere i vertici Rai a proseguire con una seconda stagione. La fiction infatti ha fatto registrare nell’ultima puntata il 14% di share pari a 3,5 milioni di spettatori

Nel cast vedremo ancora Lino Guanciale e Gabriella Pession. L’ispettore Cagliostro infatti è rimasto intrappolato nel mondo dei vivi al fianco della moglie per difendere l’incolumità della figlia. Tra Cagliostro e Jonas inoltre si potrebbe stabilire un rapporto molto stretto: il ragazzo infatti sa parlare con i defunti e conosce vicende ben al di sopra della sua giovane età.

Anche Vanessa e la madre hanno ancora molto da dire. Prima di tutto Vanessa dovrà capire il motivo della presenza di un fantasma nell’auto della madre. Cagliostro inoltre dovrà ancora scavare nel suo passato che mantiene dei lati oscuri.

Sono tanti quindi gli interrogativi rimasti sospesi con la fine della prima stagione de La porta rossa. Interrogativi che i tanti fan della fiction sperano di sciogliere.

Il commissario Montalbano su Rai 1

Ma le sorprese della fiction Rai non finiscono qui. La porta rossa infatti inizierà due giorni dopo il ritorno de Il commissario Montalbano su Rai 1. Saranno due gli episodi inediti che si focalizzeranno sui temi dell’immigrazione e della seconda guerra mondiale.

Il personaggio creato da Andrea Camilleri tornerà in due lunedì di febbraio, 11 e 18, su Rai 1 e sarà nuovamente interpretato da Luca Zingaretti.

Foto da Facebook