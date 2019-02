Dove è stata girata la fiction La porta rossa 2

Finite le repliche de La porta rossa, non manca che attendere la messa in onda della seconda stagione a partire da mercoledì 13 gennaio. Sono tanti gli interrogativi lasciati in sospeso dal finale aperto della prima stagione che verranno sicuramente sciolti dall’ispettore Leonardo Cagliostro, ancora una volta con il volto di Lino Guanciale-

Le riprese de La porta rossa 2 sono durate circa 6 mesi a partire dal 21 maggio con l’ultimo ciak datato allo scorso 21 ottobre. La fiction è stata girata per la maggior parte a Trieste , soprattutto nei luoghi più nascosti e meno conosciuti della città dall’atmosfera noir tipica della trama scritta da Carlo Lucalli.

Molte scene infatti sono state ambientate nelle zone del cantiere di Porto Vecchio e di Melara.

Foto da Facebook