Il “Meccanismo di Montevideo” è stato messo a punto da Messico, Uruguay e Paesi dei Caraibi (Caricom) per la questione della presidenza in Venezuela. Si tratta di una proposta di mediazione che sarà presentata al gruppo di contatto promosso dall’Ue, che si riunisce oggi nella capitale uruguayana.

Venezuela, avanzata una proposta di mediazione

Il meccanismo – precisa un comunicato della presidenza del Messico – vuole essere una proposta di diplomazia “attiva, propositiva e conciliatoria” per “contribuire a far sì che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano trovare una soluzione alle loro divergenze.

Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha comunicato il suo “assoluto” sostegno alla proposta. “Annuncio – ha dichiarato a margine di esercitazioni militari in atto nello Stato di Zulia – il sostegno assoluto del governo del Venezuela“, aggiungendo che “siamo pronti e preparati a partecipare ad un processo di dialogo sovrano e costituzionale, per la ricerca di una agenda nazionale di accordo, pace e intesa”.

Venezuela, Guaidò incontra i rappresentanti Ue: “Grazie per il riconoscimento”

Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale (An) venezuelana, si è riunito ieri con rappresentanti dell’Unione europea (Ue) ringraziandoli per il riconoscimento formalizzato da numerosi Paesi membri della sua carica di ‘presidente ad interim’ del Venezuela.

Secondo quanto riferito dalla Union Radio di Caracas, Guaidó ha affrontato con loro questioni legate alla “transizione democratica” nel Paese. Il leader dell’opposizione a Maduro ha riferito via Twitter che “abbiamo conversato con rappresentanti della Ue per consolidare il loro appoggio e la transizione democratica” in Venezuela.

Intanto anche Malta ha riconosciuto Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Lo si legge in una nota ufficiale diramata dal governo de La Valletta, che “ribadisce il suo appoggio alla dichiarazione dell’Unione europea del 26 gennaio che sollecita Nicolas Maduro a indire elezioni presidenziali”, prendendo atto che queste non sono state annunciate nel tempo stabilito di otto giorni.