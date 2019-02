Avvertimento degli Usa nei confronti del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, John Bolton, ha detto che se Maduro non accetterà di lasciare il potere con le buone “potrebbe finire a Guantanamo“, la base statunitense sull’isola di Cuba utilizzata per rinchiudere persone accusate di terrorismo.

Venezuela, Usa: “Maduro potrebbe finire a Guantanamo”

Momenti di tensione in Venezuela dopo l’autoproclamazione a presidente del leader dell’opposiozione Juan Guaidò, che ha attirato su di sé l’attenzione mondiale tra favorevoli e contrari al suo riconoscimento.

A Bolton, ospite del programma ‘The Hugh Hewitt radio show’, è stato chiesto: “Dittatori come Ceausescu e Mussolini sono finiti male. A Idi Amin e Baby Doc Duvalier è andata meglio. Quali opzioni sono in mano a Maduro oggi come oggi?”.

La risposta del consigliere americano è stata chiara: “Beh, ieri ho diffuso un tweet in cui gli auguravo un lungo e quieto pensionamento in una spiaggia carina lontano dal Venezuela. E dico che è meglio che si avvalga al più presto del consiglio, scegliendo il pensionamento su una spiaggia carina, piuttosto che trovarsi a frequentare un’altra spiaggia come Guantanamo”.