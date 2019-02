Sanremo 2019, accuse di plagio per Ultimo

Dopo le accuse di plagio ad Ermal Meta e Fabrizio Moro, con cui ha duettato, anche Ultimo finisce al centro della polemica. Secondo gli utenti dei social la canzone “I tuoi particolari” assomiglia a “Che giorno è” di Marco Masini tanto da sembrare copiata.

A smentire la somiglianza lo stesso Masini che in un’intervista al Messaggero ha commentato: “C’è una similitudine melodica come con cento altri pezzi ma armonicamente non c’entra proprio nulla, al punto che nemmeno mi sono accorto della somiglianza. Anzi tifo per Ultimo e per il suo bel brano”.