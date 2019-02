Francia, Gilet gialli in marcia verso l’Italia: bloccati

È andato in scena il 13° atto della protesta dei Gilet gialli in Francia. Questa volta, però, un corteo di una trentina di manifestanti, guidati da Maxime Nicolle, alias Fly Rider, presente ieri anche nella manifestazione a Sanremo, ha tentato di varcare la frontiera con l’Italia ma è stato bloccato dalla polizia.

I 30 Gilet gialli si erano dati appuntamento allo stadio di Nizza per dirigersi poi verso l’Italia, percorrendo l’autostrada A8 fino a Mentone. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare in tempo l’ingresso del corteo di manifestanti nel nostro Paese. Anche Nicolle, che tentava di passare in auto, è stato fermato dalla polizia.

Francia, 13° atto dei Gilet gialli: nuovi scontri a Parigi

La protesta dei Gilet gialli a Parigi si è risvegliata nel suo 13esimo sabato, questa volta nei pressi del Senato. Al passaggio di una parte del corteo, è stata lanciata una molotov davanti al portone del Senato. Immediato l’intervento della polizia con i lacrimogeni. Nelle vie circostanti molte vetrine hanno subito danni.

Deviando dal percorso autorizzato dalla prefettura, i manifestanti si sono poi mossi in direzione di Montparnasse. Per cercare di mantenere l’ordine, alcuni poliziotti in assetto antisommossa hanno preceduto il corteo. A chiusura invece, furgoni blindati.

Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati anche davanti alla sede dell’Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Sembra che un manifestante sia rimasto gravemente ferito durante gli scontri e che abbia addirittura perso una mano. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano.

