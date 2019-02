Sanremo 2019, Arisa stecca nella serata finale

Arisa stona nella serata finale. Rosalba Pippa in arte Arisa è senza voce e non riesce a superare l’esibizione, stona e non arriva a completare “Mi sento bene”. Arisa lascia il palco in lacrime.

La cantante è salita infatti sul palco nonostante la febbre alta e la faringite dando prova del suo talento e del suo coraggio continuando a rimanere in gara fino alla fine.

Dai social in tanti la supportano. “Arisa ha 39.5 di febbre, ha cantato fin troppo bene, stellina”, si legge su Twitter. E ancora: “Arisa con la febbre e poca voce molto meglio di tanti artisti in gara sani come pesci”.

Io non credo di riuscire a smettere di avere il magone dopo aver visto Arisa devastata dopo la sua esibizione #arisa #Sanremo2019 — Davi De (@davided81) February 9, 2019