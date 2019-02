Sanremo 2019, quante volte Elisa ha partecipato al Festival

Elisa torna al Festival di Sanremo. Sono passati 18 anni dalla sua vittoria nel 2001 con “Luce (tramonti a nord-est)”. All’epoca aveva 23 anni.

Fu l’unica volta in cui partecipò come concorrente ma tornò al Festival come ospite nel 2007 e nel 2010. Nella serata finale di Sanremo 2019 ha duettato con Claudio Baglioni omaggiando Luigi Tenco con uno dei suoi più grandi successi, “Vedrai, vedrai”.

Il tour di Elisa con Diari Aperti

Questa sera è salita sul palco dell’Ariston con “Anche fragile” tratta dall’ultimo disco, Diari Aperti, uscito lo scorso ottobre. Dal 15 marzo partirà il suo tour teatrale.